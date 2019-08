Il Maestro Vitaliano Gallo dirige il 5 Agosto la Banda P. Anfossi ad Arma di Taggia

Il Maestro Vitaliano Gallo, il prossmo 5 agosto alle ore 21:15, dirigerà la Banda Cittadina Pasquale Anfossi in piazza T. Chierotti ad Arma Taggia.

Questo il programma del concerto:

K. J. Alford: Colonel Bogey

D. Shostakovitch: The Second Waltz

A. Mizzi: The King

G. Bizet: Carmen

P. Mascagni: Cavalleria Rusticana Intermezzo

L. Bernstein: West Side Story

M. Dalprà: El Cocorito Paso Doble

G. Gershwin: Summertime

E. John: The Lions King

J. Fucik: Florentiner Marsch

Note di sala:

“E tanta gente dai portoni

cantando sbucò

e tanta gente in ogni vicolo

si riversò

e per la strada

quella povera gente marcia felice

dietro la sua banda

Se c'era uomo che piangeva

sorrise perché

sembrava proprio che la banda

suonasse per lui

in ogni cuore la speranza spuntò

quando la banda passò

cantando cose d'amor

La banda suona per noi

La banda suona per voi”

Chico Buarque de Hollanda

“cantando coisas de amor”

La canzone vinse il Festival de Música Popular Brasileira del 1966. In Italia fu portata al successo l’anno seguente da Mina nella cover dallo stesso titolo firmata da ‎Antonio Amurri, poi inclusa nell’album “Sabato sera - Studio Uno '67”.‎