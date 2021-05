Benvenuti nelle Langhe e soprattutto benvenuti in vigna. Oggi vorrei parlarvi di una bellissima iniziativa che sta partendo nelle Langhe e nel Roero, le Cene in Vigna. Prima di tutto però vi invito a vedere l'invito ufficiale dal video che potete visionare sotto. Pochi secondi che vi spiegano tutto.



Come potete vedere, un bel tavolone lungo più di 50 metri vi aspetta immerso all'interno della vigna.

Ma che cosa è la cena in vigna in Piemonte e le prossime date? E' semplicemente una cena che si tiene nelle calde e lunghe serate estive tra le colline del barolo e non, dove la convivialità la fa da padrona....e ovviamente il vino.

Quest'anno si è pensato di abbinare alla cena anche una attività sportiva che possa farvi apprezzare il territorio e soprattutto farvi conoscere le Langhe e il Roero al proprio interno, un tour in EBIKE con una guida locale. Tutto questo grazie a mtb-langhe-roero-gpx.com

Le eBIKE (con il vostro casco) le troverete pronte per essere cavalcate e anche la vostra guida vi aspetterà pronta a raccontarvi Le Langhe e il Roero.

Si raccomanda un abbigliamento sportivo e uno zainetto con acqua. Ovviamente un cambio per prepararsi alla cena.

Ma guardate che clima di allegria durante la cena dell'anno scorso.



Secondo me vi è venuta voglia di partecipare. Di cene in vinga ce ne sono tante durante l'estate; una molto gettonata è la famosa TAULALUUUNGA, della Cantina Destefanis. Federico e Roberta vi aspetto per festeggiare l'estate in compagnia accompagnati da bella musica, ovviamente del loro vino e dalle stelle che vi controlleranno dall'alto.