Sarà la star internazionale Shaggy uno dei superospiti nel cartellone della trentesima edizione di Rototom Sunsplash. Dal 1994 il Festival europeo più importante della musica reggae. L’evento che torna dal 16 al 23 agosto a Benicàssim (Spagna), si conferma come punto di riferimento internazionale della musica e non solo.

Un hub culturale e artistico rivolto a tutti, con particolare attenzione alle famiglie. Tra i primi nomi annunciati anche gli italiani 99 Posse, The Wailers che si riuniscono per celebrare l’80mo compleanno di Bob Marley. Anche due dei suoi figli Ky-Mani Marley e Julian Marley. Nei cinque palchi Main Stage, Lion Stage, DanceHall, Dub Accademy e Jamkunda Stage, centinaia di artisti da tutto il mondo si esibiranno tra concerti, DJ set e soundsystem. Rototom è un hub sociale e artistico rivolto a tutti, con particolare attenzione alle famiglie.

Valori, sostenibilità e intrattenimento, passano anche dalle offerte di servizi integrati che hanno sempre contraddistinto la manifestazione. Otto giorni ricchi di contenuti con le più diversificate proposte anche oltre la musica. Nelle venti aree dedicate su una superficie complessiva di oltre 130mila MQ, il pubblico potrà usufruire di un’ampia scelta di food & beverage. Spiagge libere, un campeggio attrezzato, dibattiti, conferenze, workshop, mercatini, attività sportive, artistiche e ricreative.

Rototom nasce in Italia a Gaio di Spilimbergo (PN) per poi spostarsi nel 2010 in Spagna. Negli anni si è attestato non solo come eccellenza del genere coinvolgendo migliaia di realtà musicali da tutto il mondo, ma anche come modello culturale virtuoso rivendo tra gli altri il patrocinio UNESCO e la certificazione carbon footprint per l’impegno ecologista. “Quando migliaia di persone di età, culture e origini diverse riescono a vivere insieme pacificamente e gioiosamente, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo -commenta il fondatore dell’evento Filippo Giunta-. In questi tempi di guerra e odio in molte parti del mondo, vogliamo celebrare questi valori più fortemente che mai”.