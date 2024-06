“Resto qui” è il nuovo singolo di Elena (Elena Mazzullo), un brano parla di un viaggio introspettivo alla riscoperta di sé, per poi arrivare alla conclusione che solamente persistendo e credendo vivamente nei propri sogni ed ideali si può raggiungere il proprio scopo. La canzone, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, porta la firma di Antonio Salvati per l’etichetta discografica Up Music Studio (ediz. Rosso Al Tramonto).

Elena: “Per me questa canzone rappresenta un nuovo inizio, una vera e propria rinascita. Attualmente sto lavorando in studio di registrazione alla produzione e realizzazione del nuovo CD, un album di brani originali inediti composti da me e qualche brano tratto dalla tradizione celtica”.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/2mx8NZu64oKPtqcDoyj0uY

Elena Mazzullo (nata a Ventimiglia – IM), in arte Elena Moonladyè, è una Cantautrice ed Arpista, specializzata in musica celtica e Irish folk. Artista eclettica e poliedrica, raccoglie all'interno del suo repertorio una miscela di varie influenze musicali che partono dalle sonorità più antiche, fino ad arrivare a quelle più moderne dall'impronta New age. Questa combinazione di generi rende lo stile di Elena unico ed il suo spettacolo musicale fa immergere il pubblico in un'atmosfera magica.

Elena Mazzullo coltiva fin da bambina, una passione viscerale per il Canto e la musica celtica, tradizionale irlandese e rock. Crescendo comprende di voler tramutare questa passione in un vero mestiere, così decide di iniziare a studiare Canto Moderno con diversi insegnanti in varie scuole di musica. Comincia da adolescente le prime esperienze musicali come Vocalist entrando a far parte di molte Band (Rock, Metal, Pop, Irish Folk), come Soprano in cori polifonici e altri progetti musicali paralleli. Inizia la carriera artistica con esibizioni dal vivo per eventi, manifestazioni e concerti nel territorio Ligure, riscontrando un notevole successo. Successivamente inizia a studiare l'Arpa celtica, così da potersi accompagnare al canto da sé. Prosegue gli studi musicali e si Laurea in Canto Lirico al Conservatorio di Musica N. Paganinidi Genova. Viaggia in Irlanda per studiare Arpa Folk alla “South Sligo summer school, Traditional Irish music and dance” (Tubbercurry, Co. Sligo). Elena ha incrementato le sue competenze musicali frequentando numerosi Master Class, corsi di Alto Perfezionamento, Workshop e Seminari (Workshop di Canto moderno con Grazia Di Michele, Masterclass di Canto Lirico con Georgia Michaelides Docente Conservatorio di Vienna, Masterclass in Canto Barocco, FIMA Urbino Musica Antica, Masterclass in interpretazione Scenica con Andrea Porta e numerosi Workshop di Arpa Celtica con le insegnanti Marianne Gubri, Katia Zunino, Tatiana Donis, Valentina Meinero). Elena ha partecipato ad alcune produzioni Teatrali come: Musical “de strigibus” nel ruolo di “La strega guida”, dell’associazione “la Luna e i suoi raggi”, Taggia (IM) 2018. In “Suor Angelica” di G. Puccini, nel ruolo di badessa/zelatrice, Camporosso (IM), 2016. In “Le Nozze di Figaro”di W. A. Mozart, nel ruolo di Contessa, Progetto per la formazione musicale e interpretazione scenica col Conservatorio N. Paganini di Genova , nel 2019. Si è Qualificata alle Semifinali di Genova, a “Emergenza Festival 2019”, sezione cantautori. Elena è anche Operatrice Olistica, possiede il 3° Livello di Reiki ed ha tenuto molti seminari ed incontri di meditazione per il benessere spirituale e la crescita personale. Dopo un lungo ed intenso periodo di studi, Elena si afferma come Solista, e si specializza in repertorio tratto dalla tradizione Celtica e Irish Folk, affermandosi come Cantautrice ed ispirandosi allo stesso genere per la composizione dei suoi brani originali. Negli ultimi anni si dedica anche all'insegnamento musicale come Maestra di Canto ed Arpa Celtica, in scuole di musica ed associazioni artistico culturali.

Produzioni Discografiche

Disco EP“Ancient songs”, raccolta di brani tradizionali celtici, arrangiati per voce e arpa celtica. Singoli e Brani originali, il tutto disponibile sulle piattaforme digitali, (Spotify, Itunes ecc.). Videoclip del Singolo “Stronger” disponibile sul canale Youtube ufficiale Elena Moonlady.