Le vacanze sono finite e con esse anche i bagordi alimentari che ci si concede quando finalmente ci si rilassa.

Per molti è il momento di tornare in palestra o sui campi da tennis, di riprendere a camminare o a correre, e soprattutto di mettersi a dieta per perdere i chili presi durante l’estate.

Quest’anno poi, c’è da smaltire anche quelli accumulati, in maniera lenta e silente, durante il lock-down, a furia di impastare pizze e infornare dolci.

Però, si sa, sport e dieta richiedono grandi sacrifici, così in molti cercano qualche scorciatoia per accelerare i tempi e alleviare la fatica.

E allora ecco che fioccano integratori, bevande energizzanti, barrette per sostituire il pasto: soprattutto online è boom per le vendite di alimenti per sportivi e per la riduzione del peso.

Ma cosa c’è nei prodotti che acquistiamo per sostenere le nostre prodezze atletiche? Le bevande per sportivi servono davvero? E gli snack proteici sono davvero necessari?

Va premesso che dopo lo sforzo fisico il nostro corpo ha bisogno soprattutto di essere reidratato, perciò non c’è nulla di meglio dell’acqua.

Tuttavia le bevande contenenti sodio possono aiutarci a ripristinare il nostro equilibrio elettrolitico, poiché è proprio questo che si perde insieme al sudore.

Le bevande a base di potassio, magnesio e calcio possono invece aiutarci a prevenire le conseguenze di un’attività fisica intensa, ad esempio i crampi.

Evitare le bevande energizzanti: spesso ricche di caffeina e in genere troppo cariche di zuccheri, hanno effetti piuttosto diuretici, e quindi disidratanti.

Assicurarsi infine una buona riserva di carboidrati complessi (pane, pasta, riso, legumi, patate), da assumere almeno 2 ore prima: sono la principale fonte di energia del nostro organismo.

Per chi fa attività sportiva intensa e frequente, magari a livello agonistico, il ricorso a prodotti proteici (come frullati e barrette) può essere però un supporto valido per la muscolatura sotto sforzo.

Come sempre, la parola d’ordine è equilibrio: una dieta alimentare sana e variata ed attività fisica regolare, evitando eccessi e situazioni estremi, non solo ci aiuta a vivere meglio ma anche più a lungo e più in salute.