Un lungo elenco di giornali e soprattutto riviste. Del paese Italia. Non generaliste o commerciali, ma settoriali, illustrate e con argomenti specializzati, ma interessanti per un pubblico di gente comune, l'italiano medio. Dall'arte all'architettura al giardinaggio al generalista "localizzato".

Un fenomeno italiano che si è sviluppato dalla fine degli anni 70 ad oggi è appunto questo. La nascita e il proliferare nell'editoria di riviste su vari argomenti. Un prodotto dei vecchi imprenditori editoriali dell'Italia della prima repubblica, che mischiavano il gusto dell'avventura con una vasta cultura letteraria, artistica, scientifica, giornalistica. C'è un po' tutta l'esperienza storico culturale del nostro paese spulciando e scorrendo la lista dei titoli delle testate.

Aam Terra Nuova leader antico dell'alternativismo italiano con sede a Firenze e nella Toscana delle istanze controcorrente (da Barbiana, all'Isolotto fino all'istituto Osho Miasto di Casole d'Elsa).

Le cult reviews di architettura di Abitare, Arca, ecc. con i loro dibattiti sulla tensione interna teorica riguardo la disciplina e i loro splendidi servizi fotografici. Le stesse caratteristiche per riviste d'arte come quelle di Politi editore, En Plein Air, Arte In, le capofila di Allemandi editore, ecc.

La tradizione analoga per i magazines di pet e gardening come Gardenia, Argos, Luca Sprea editore. E via via, fino ai settimanali politici, ai giornali sul mistero, ai laboratori filosofici e sociali come Micromega, Il Mulino, Limes, Ideazione. In sintesi, c'è ne per tutti i gusti e interessi. Con un solo handicap e non di poco conto.

Che sono stati editi e pubblicati da imprenditori capaci, colti, collegati ai lussi intellettuali del resto dell'occidente... per un pubblico di una nazione in cui è bassissima la percentuale di lettori!

Un buon modo leggendo questo elenco per uscire fuori dallo status di elevato analfabetismo culturale italico, procurandosi e consultando queste testate e dopo ciò... chissà, riaprirne di nuove rinverdendo la tradizione imprenditoriale di chi le ha create e portate avanti.