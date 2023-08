Tutto il mondo del Wrestling è in lutto. Bray Wyatt (Windham Rotunda il suo vero nome), è morto a 36 anni.





LA MORTE

La sua morte è stata confermata oggi da Triple H con un post su Twitter X, scrivendo di aver appreso la tragica notizia dal padre di Bray, Mike Rotunda, invitando infine tutti i fan di rispettare la privacy della famiglia. Se ne va, purtroppo, lasciando 4 figli. Due avuti dall'ex moglie Samantha e due di quella che fino ad oggi era la sua attuale compagna Jojo Offerman.

LE CAUSE DELLA MORTE

Da un post del giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com, si apprendono dettagli importanti sulle cause del decesso di Bray. Scrive infatti che all’inizio dell'anno aveva contratto il covid, provocandogli un problema cardiaco. Nonostante questo, Bray stava riuscendo a recuperare la salute, facendo notevoli progressi in merito, ma oggi, purtroppo, un infarto se l'è portato via.





LE REAZIONI

Oltre a Triple H, sono state tante le reazioni alla sua scomparsa. A partire dalla stessa WWE, che si dichiara in un comunicato: “Rattristata nell'apprendere che Windham Rotunda, noto anche come Bray Wyatt, è morto giovedì 24 agosto, all'età di 36 anni”, e anche da parte dell'attore ed ex wrestler Dwayne Johnson, noto come The Rock: “Ho il cuore spezzato dalla notizia della morte di Bray Wyatt. Mi è piaciuta la sua presenza, i promo, i ring work e la connessione con l'universo WWE. Personaggio davvero unico, interessante e raro, difficile da creare nel nostro folle mondo del wrestling professionistico”.