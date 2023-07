In un mondo in cui il calcio è solitamente collegato a coppe prestigiose e campionati avvincenti, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro "Safetyplayers" sta preparando una stagione completamente nuova, intrisa di uno spirito unico e centrata su questioni sociali fondamentali. La squadra è in fermento per gli eventi di punta del prossimo settembre: la HSE Cup a Roma e la Coppa del Mondo del Lavoro a Bergamo.

I primi di settembre, la squadra salirà sul campo del Trastevere Stadium a Roma, vestendo la loro maglia bianca (simbolo di pace) per la HSE Cup. L'evento mira a sensibilizzare sul tema della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, una causa che i Safetyplayers portano avanti con orgoglio e determinazione.

Successivamente, a fine mese, i Safetyplayers si dirigeranno verso Bergamo per competere nella prestigiosa Coppa del Mondo del Lavoro, indossando per l'occasione la maglia azzurra. Questo torneo è un altro importante palcoscenico che permette alla squadra di sostenere il loro messaggio sulla sicurezza sul lavoro a livello globale. Si ricorda che la RAI appoggia pienamente questi eventi.

Prima di questi eventi significativi, la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro terrà due conferenze stampa. Queste conferenze offriranno alla squadra l'opportunità di discutere i loro obiettivi per la stagione, oltre a promuovere l'importanza di lavorare in un ambiente sicuro.

Accanto a questi eventi sportivi e conferenze, i Safetyplayers stanno anche preparando la presentazione di due libri significativi. Il primo libro racconterà la storia delle Nazionali Sociali, offrendo un interessante ritratto di come lo sport può essere utilizzato come strumento per promuovere cause sociali (si sottolinea l'appartenenza della nazionale al Comitato Fair Play del CONI). Il secondo libro, invece, esporrà una proposta legislativa elaborata dai Safetyplayers per promuovere la sicurezza sul lavoro. Questi due libri rappresentano un passo importante nel continuo impegno della squadra per la sicurezza sul lavoro.

La Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro "Safetyplayers" si impegna a unire la passione per il calcio con il desiderio di creare un ambiente di lavoro più sicuro per tutti. Mentre la nuova stagione si avvicina, la squadra è pronta a scendere in campo e fare la differenza, sia che si tratti di segnare un gol o di sensibilizzare su questioni importanti.

Con un mese di settembre ricco di eventi e iniziative, i Safetyplayers stanno dando nuovo significato al termine "giocare per una causa", e non vediamo l'ora di vedere come la loro stagione si svilupperà.