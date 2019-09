I belli vincono sempre! Elisabetta ed Ilaria "Spengono la luce" trionfando nel contest di Simone Barotti

Prendi un cantautore che deve lanciare un nuovo singolo dal titolo "Quando spegni la luce". Prendi l'idea di indire un contest sui social promettendo a chi farà il video piu' sfizioso cantando il ritornello della nuova canzone di poter partecipare al videoclip del brano. Prendi un bel numero di persone che si industriano per fare qualcosa di carino ed originale. Fino a qui tutto bene.

Chi vince poi? Indovinate un po'...

La foto dell'articolo rende decisamente l'idea che come è noto "I belli vincono sempre"! Così Elisabetta Ponte ed Ilaria Zuncheddu grazie a Madre Natura la spuntano sugli altri concorrenti. Insomma le due ragazze sono davvero notevoli ma quanto a performance canore o a idee nella realizzazione delle loro esibizioni hanno decisamente lasciato a desiderare (la Zuncheddu almeno ha cantato con il compare che le girava i fogli con il testo...).

Insomma, noi di Barotti abbiamo già parlato diverse volte. Due bei dischi, tante buone idee, simpatia e talento a go go. Pero' dai...se vuoi trovare due sventole per il video fai un casting come tutti no?

E voi, Ilaria ed Elisabetta, non vi sentite un po' svilite per questa scelta?