In una nota pubblicata questa mattina, la scuderia Repsol Honda ha annunciato che Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio di Valencia che si disputerà il prossimo fine settimana, l'ultima gara di MotoGP della stagione 2021, e neppure ai test di Jerez in programma il 18 e 19 novembre.

A seguito di una caduta a fine ottobre, mentre si allenava sullo sterrato con la sua moto da enduro, Marquez non aveva potuto prendere parte al GP dell'Algarve, sul circuito di Portimao, per lo stop medico dovuto alle sue condizioni fisiche, nonostante alcuni giorni di riposo assoluto trascorsi nella sua casa di Cervera.

Il riposo è proseguito per tutta la settimana, ma le condizioni di Marquez non sono migliorate... problemi di vista. Per questo lunedì scorso si è fatto visitare a barcellona dall'oftalmologo Sánchez Dalmau, che ha rilevato un nuovo episodio di diplopia.

"L'esame effettuato su Marc Márquez oggi dopo l'incidente - ha dichiarato il dottor Sánchez -, ha confermato che il pilota soffre di diplopia, rivelando una paralisi del quarto nervo destro con coinvolgimento del muscolo obliquo superiore destro. È stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l'evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello che già gli aveva creato problemi nel 2011".

In sostanza, a seguito della caduta di una decina di giorni fa, Marquez (ogni tanto) vede doppio e deve attendere di guarire dal problema prima di poter salire di nuovo in sella alla sua moto... è più che giustificato.