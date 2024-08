La linea A della metropolitana di Roma è tornata operativa dopo importanti lavori di aggiornamento. La nuova tecnologia “ballastless FAST” promette una maggiore efficienza e minori disagi

La metropolitana di Roma sta vivendo una trasformazione significativa grazie all'introduzione della tecnologia "ballastless FAST".

Dopo una pausa di due settimane, dal 10 al 25 agosto, la linea A è tornata completamente operativa, e i passeggeri possono ora godere di un servizio migliorato.

Ma cosa significa questa innovazione?

Tradizionalmente, i binari delle ferrovie sono posati su uno strato di pietrisco, chiamato ballast, che aiuta a stabilizzare i binari e assorbire le vibrazioni.

Con il sistema "ballastless FAST", sviluppato dal gruppo Salcef, il pietrisco viene eliminato e sostituito da piastre prefabbricate in cemento armato.

Questo metodo non solo riduce i tempi e l’invasività della manutenzione ordinaria, ma migliora la durata e la stabilità dei binari e, di conseguenza dei treni.

La nuova tecnologia offre vantaggi concreti per gli utenti: riduce il rumore e le vibrazioni e accelera i lavori di installazione.

In questo modo, i periodi di chiusura delle linee si accorciano, riducendo i disagi per chi utilizza quotidianamente la metropolitana.

L'implementazione di "ballastless FAST" rappresenta un importante passo avanti per il trasporto pubblico romano, promettendo un servizio più affidabile e meno interruzioni.

Con queste innovazioni, la metropolitana di Roma promette di offrire un'esperienza di viaggio più comoda e regolare per tutti i cittadini.

Il punto sui lavori

Nonostante la ripresa del servizio, l’orario ridotto introdotto nei mesi scorsi rimane in vigore: dalla domenica al giovedì, la linea A sarà attiva fino alle ore 21:00, dopodiché, il servizio sarà coperto dai bus MA fino alle 23:30, con successiva copertura da parte delle linee notturne nMA.

Tuttavia, durante i weekend, il servizio sarà prolungato fino all'1:30 di notte.

Per chi utilizza la metro A, è importante ricordare che le stazioni di Ottaviano e Spagna resteranno chiuse per ulteriori lavori di restyling rispettivamente fino al 10 settembre e 4 ottobre, mentre Furio Camillo rimarrà sospesa per interventi sulle scale mobili, lavori necessari ma non compatibili con il servizio viaggiatori, fino a6 novembre.