RE/MAX Italia è alla ricerca di 420 nuovi consulenti immobiliari da inserire nelle sue agenzie distribuite in tutta Italia. Questa campagna di reclutamento nazionale vedrà un calendario denso di appuntamenti, con Career Day & Night in diverse agenzie RE/MAX. Durante questi eventi, i potenziali agenti avranno l'opportunità di incontrare lo staff e partecipare al primo step del processo di selezione. In aggiunta, saranno organizzati momenti di formazione approfondita che includeranno workshop intensivi, simulazioni di trattative, lezioni pratiche e master class su strumenti distintivi del settore come gli Open House.

L'invito è rivolto non solo agli agenti immobiliari e professionisti del settore come architetti e geometri, ma anche a chi, proveniente da altri ambiti commerciali, è interessato a intraprendere una carriera nel real estate. La ricerca è aperta a candidati di tutte le età, anche senza esperienza, offrendo un percorso professionale caratterizzato da notevole autonomia e opportunità di reddito su base Partita IVA. I requisiti includono un diploma superiore, competenze commerciali, orientamento al risultato, capacità relazionali, empatia, energia e un approccio innovativo.

Unirsi a RE/MAX come consulente immobiliare significa entrare in un network che opera secondo la formula dello studio associato, dove la collaborazione tra agenti e broker genera vantaggi ed economie di scala. Gli affiliati beneficiano anche del prestigio di un brand riconosciuto a livello internazionale, accesso alle tecnologie più avanzate e strumenti di marketing esclusivi che assicurano elevate possibilità di guadagno e crescita professionale. La formazione, infatti, è un altro pilastro fondamentale di RE/MAX, con corsi di alta qualità offerti attraverso la RE/MAX University, che si distingue per la capacità di rispondere dinamicamente alle esigenze del mercato e per i servizi di tutoring e coaching a continuo supporto degli affiliati.

Gli interessati possono trovare l’appuntamento più vicino e scoprire le modalità di registrazione al seguente link: https://franchising.remax.it/eventi-agenzie-remax