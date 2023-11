Windows 11: L'Aggiornamento KB5032283 Porta Correzioni e Miglioramenti

Microsoft continua a lavorare per perfezionare Windows 11 con l'ultimo aggiornamento, KB5032283, che offre un mix di correzioni di bug e nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti.

Tra i problemi risolti, uno dei più fastidiosi riguardava la visualizzazione errata dello spazio di archiviazione come "0 di 0 (NaN%) di spazio". Questo errore è stato prontamente affrontato, garantendo che gli utenti ricevano informazioni precise sullo stato del loro spazio di archiviazione.

Narrator, il lettore di schermo di Windows, è stato notevolmente migliorato. Ora annuncerà con precisione elementi come le caselle di selezione combinate e i nomi delle finestre di dialogo. Inoltre, la capacità di riconoscimento del testo nelle immagini, inclusa la grafia a mano, è stata potenziata, rendendo Narrator ancora più utile per gli utenti con disabilità visive.

La condivisione di file è stata ottimizzata per una maggiore velocità e comodità tra gli utenti sulla stessa rete. Inoltre, la finestra di condivisione di Windows è ora più intuitiva, mostrando solo le app pertinenti all'account con cui l'utente ha effettuato l'accesso.

Inoltre, l'aggiornamento presenta una nuova versione del tool di cattura schermo (Snipping Tool), ottimizzata per i display HDR. Ciò significa che le screenshot e le registrazioni dello schermo su display con HDR attivato offriranno colori più vibranti e realistici.

In conclusione, l'aggiornamento KB5032283 per Windows 11 rappresenta un passo avanti significativo nella perfezione del sistema operativo. Con correzioni di bug e nuove funzionalità, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza più fluida e priva di inconvenienti. L'aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, mentre gli Insider possono già sperimentare le nuove funzionalità in anteprima.