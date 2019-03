Dopo oltre un anno dall'uscita del singolo "Dottor Amore" torna sulla scena musicale Manuel Auteri con il brano "Giochiamo"

Proprio il giorno della festa del papà è uscito su tutti gli store digitali e su tutte le migliori radio italiane la canzone che anticiperà l’uscita del quarto disco in studio per il cantautore bolognese previsto per fine anno.

Il brano, interamente scritto da Manuel Auteri e arrangiato da Max Marcolini (Zucchero Fornaciari) e il socio dell’etichetta fondata da Manuel (SanLucaSound) Renato Droghetti, è dedicato a suo figlio e a tutti i bambini.

Il 9 Aprile è prevista l’uscita del videoclip girato da Rodolfo Rod Mannara, data che coincide con il compleanno di suo figlio.

«Con questa canzone riesco davvero ad emozionarmi - spiega il cantautore Manuel Auteri - la nascita di mio figlio ha rappresentato per me un cambiamento totale della mia vita. Solo un genitore può capire cosa vuol dire avere un figlio, i sacrifici che si fanno con naturalezza, le soddisfazioni, le emozioni.

Quando sono ancora piccoli poi sanno mettere a nudo tutti i valori e le cose davvero importanti della vita attraverso la loro ingenua purezza. La ritengo una delle canzoni più importanti che abbia mai scritto.»

In questo periodo Manuel Auteri sta lavorando parallelamente alla realizzazione del suo nuovo disco e alla crescita dell’etichetta discografica SanLucaSound da lui fondata nel 2009 (insieme a Renato Droghetti) quando partecipò a Sanremo Giovani.