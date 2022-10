Le forze russe hanno perso un gran numero di carri armati durante i primi mesi di guerra in Ucraina, sollevando dubbi sul fatto che tale tipo di arma non sia ormai da considerarsi obsoleta.

Josh Toussaint-Strauss, pertanto, ha esamina il dispiegamento iniziale della Russia dei propri carri armati durante l'invasione, chiedendosi del perché in Ucraina abbiano fallito, nel caso in cui non siano da considerarsi un problema.