È stato inaugurato oggi, 7 giugno 2022, l’Evento del Sultanato dell'Oman “OMAN CULTURAL DAYS IN ROME” presso il Parco del Colosseo.

L’evento è stato aperto alla presenza della Direttrice del Parco archeologico del Colosseo Dr.ssa Alfonsina Russo, dal Sottosegretario al Ministero della Cultura, Sport e Gioventù del Sultanato dell'Oman S.E. Al Sayyed Saeed Sultan Al Busaidi.

Durante la serata un gruppo di musicisti omaniti ed italiani hanno suonato insieme nella cella della dea Roma nel Tempio di Venere (youtu.be/9V03WgAr5LE).

Per permettere ad un ampio pubblico di conoscere ed apprezzare la antica e importante cultura omanita, Il Ministero della Cultura, Sport e gioventù del Sultanato ha voluto organizzare tale evento culturale, dall’8 al 10 giugno 2022 ospitato presso il Parco archeologico del Colosseo. L’evento culturale comprende una mostra dedicata a pittori e fotografi omaniti: 20 dipinti e 40 fotografie esposte negli spazi del museo del Foro Romano e nell’annesso chiostro, mentre la musica omanita, suonata dal vivo da esperti musicisti, riecheggerà nel Tempio di Venere e Roma, riaperto a dicembre 2021 dopo un lungo e meticoloso restauro.

Il Parco archeologico del Colosseo, una delle più importanti istituzioni culturali italiane, fa così da ponte tra il suo pubblico e la cultura del Sultanato dell'Oman.

I rapporti tra la Repubblica Italiana e il Sultanato dell'Oman sono da sempre molto intensi e antichi nelle loro radici: dalla metà degli anni Settanta si sono sviluppate tra i due paesi storiche e importanti relazioni bilaterali di cooperazione e collaborazione in vari settori culturali: musica, arte e archeologia. La lunga collaborazione tra gli archeologi italiani e il sultanato dell’Oman è stata celebrata nel 2019 con la mostra “Sognatori. 40 anni di ricerche archeologiche italiane in Oman” tenutasi al Museo Nazionale di Muscat. E va ricordato anche l’importante rapporto del famoso “Royal Opera House” a Muscat, che collabora con i più grandi e importanti teatri, musicisti e cantanti italiani.

L'Oman in Italia ha partecipato a vari eventi, come l'EXPO di Milano nel 2015 dove era presente con il proprio Padiglione, mentre nel 2018 è intervenuto al Workshop del Turismo Culturale, poi ripetuto anche nel 2022; ancora nel 2022 per la prima volta il Sultanato dell'Oman ha partecipato ufficialmente alla 59a Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia. Il Padiglione omanita, inaugurato il 21 aprile 2022, ha riscosso grande successo per aver esposto le opere di tre generazioni di artisti contemporanei omaniti.

L'evento ha visto la presenza dell’Ambasciatore del Sultanato dell'Oman in Italia, di numerosi esponenti di istituzioni italiane e straniere, della stampa nazionale ed estera accreditata in Italia oltre ai presidenti delle Organizzazioni Internazionali a Roma e funzionari dei centri culturali e della società civile a Roma.





photos copyright 2022 by CarloMarino

#carlomarinoeuropeannewsagency