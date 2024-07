il 30 luglio vanno in scena Inti-Illimani e Giulio Wilson a Castagnole (At)

Per concludere la rassegna che ha visto per tutti i venerdì di luglio musica e wine bar per le vie del centro storico di Castagnole Lanze, arriva la storica band cilena.

Il progetto nasce dalla confluenza artistica di due universi musicali: la tradizione popolare degli Inti e la penna poetica dell’artista italiano Giulio Wilson. Verrà presentato dal vivo l’album “AGUA”: un disco intenso e che fa riflettere su molto temi attuali, dal cambiamento climatico al recupero di valori umani. Dalla tutela dell’ambiente alle relazioni interpersonali. La voce si alza contro il cambiamento climatico.

Inti-Illimani (1967) è un nome composto che deriva dalla lingua quechua Inti e dall’aymara Illimani che significa “Sole di montagna”, precisamente nelle vicinanze di La Paz, in Bolivia. La band, composta fin dagli esordi da un gruppo di giovani studenti dell’Universidad Técnica del Estado de Chile, nacque all’interno del movimento denominato “La Nueva Canción Chilena” che si sviluppò tra il 1965 e il 1973. Nel 1973 si sono stabiliti in Italia. Hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, con esibizioni e concerti in più di 58 Paesi.

Giulio Wilson cantautore ed enologo, paroliere eclettico e musicista. Il 16 aprile 2022, in un periodo di confinamiento, Luis Sepúlveda muore. Giulio invia un messaggio di cordoglio a Jorge Coulón, leader degli Inti-Illimani, che gli risponde “Gli artisti e gli scrittori di testi non muoiono mai”. Così inizia la loro storia: ora sono compagni d’arte e amici nella vita.

Per informazioni

Ufficio Manifestazione del Comune di Castagnole delle Lanze

Telefono: 0141 875626

Comune di Castagnole delle Lanze https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/CastagnoleLanze/

Instagram: https://www.instagram.com/comune_castagnole_lanze/