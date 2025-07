Il quarto mandato di Paolo Gallo alla guida di Italgas coincide con il processo di integrazione di 2i Rete Gas, operazione tanto importante quanto strategica per il consolidamento del Gruppo come primo operatore europeo nella distribuzione del gas.

Il quarto mandato “sfidante” di Paolo Gallo in Italgas



Secondo l’AD Paolo Gallo, il quarto mandato alla guida di Italgas sarà “molto sfidante”. Lo ha affermato nell’intervista che ha seguito l’Assemblea degli azionisti in cui è stato approvato il bilancio 2024 e rinnovato il board del Gruppo. L’azienda è attualmente impegnata nel processo di integrazione di 2i Rete Gas. “Dal primo luglio ci sarà un’unica entità legale”, aveva dichiarato il manager a maggio durante l’incontro con i giornalisti. Poi aveva aggiunto: “Mettendo insieme tutti i tempi entro la fine di ottobre dovremmo aver concluso il processo di dismissioni. Il prossimo step sarà ricevere dichiarazioni di interesse da parte di eventuali candidati, intanto abbiamo individuato il monitoring trustee con l'ok dell'Antitrust”. Sul fronte del settore idrico, Paolo Gallo ha spiegato come Italgas stia lavorando alla realizzazione di dissalatori, che rappresenterebbero una nuova fonte di approvvigionamento e potrebbero essere una valida soluzione per fronteggiare la crisi idrica in Sicilia. Il manager ha riportato progressi anche in relazione al biometano e l’idrogeno, “un settore dove c’è molto fermento”, rimarcando: “È una realtà. Abbiamo ricevuto oltre 300 richieste di connessione”.

Paolo Gallo: il percorso professionale dell’AD di Italgas



Paolo Gallo è al suo quarto mandato come Amministratore Delegato di Italgas. Laureato in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Torino, è entrato nell’azienda leader della distribuzione del gas naturale nel 2016, assumendone la guida. Originario di Torino, ha avviato la sua carriera in Fiat Avio S.p.A. nel 1988, dove nel corso di 13 anni è arrivato a ricoprire posizioni di rilievo. Ha cominciato ad occuparsi di energia nel 1997, sviluppando progetti in Italia, India e Brasile e assistendo alla nascita di Fiat Energia. Nel 2002, è passato al Gruppo Edison in qualità di Direttore Strategie e Innovazione. Successivamente, è stato promosso a Direttore Generale e poi ad Amministratore Delegato di Edipower. Dal 2011 al 2014, è stato invece in Acea S.p.A., multiutility quotata alla Borsa di Milano, presso la quale ha ricoperto i ruoli di Direttore Generale e Amministratore Delegato. Nel 2014, è entrato in Grandi Stazioni come Amministratore Delegato, occupandosi della privatizzazione della società. Attivo anche in ambito accademico, Paolo Gallo è autore di due libri: “Diario di volo. Come guidare la trasformazione digitale tra innovazione e sostenibilità” (2022) e “Fuori dal Labirinto. Innovazione, tecnologia e i pregiudizi sulla transizione energetica” (2025).