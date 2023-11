260 bus carbon free, 80 linee, 155 milioni di passeggeri all’anno, 26 milioni di chilometri percorsi annualmente: questi sono i numeri descritti nel contratto tra la l’Olanda e Gruppo FS che, tramite la partecipata Qbuzz, ha ottenuto in concessione i trasporti della provincia del Fryslan. Il contratto prevede l’assunzione di 660 nuovi impiegati.

Qbuzz, società del Gruppo FS, ottiene concessione miliardaria in Olanda

Continua l’espansione internazionale del Gruppo FS: la società olandese Qbuzz, controllata da Busitalia, ha ottenuto una importante concessione per i trasporti su gomma della provincia di Fryslan. La concessione avrà una durata di dieci anni e un valore complessivo di un miliardo di euro. Gli accordi prevedono inoltre 660 nuove assunzioni nello staff di Qbuzz, oltre all’impegno di reinvestire 218 milioni di euro in manutenzione, rinnovo della flotta e innovazione al fine di aumentare il comfort e ridurre l’impatto ambientale. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel piano dell’AD Luigi Ferraris, che prevede di trasformare l’Europa in un “grande mercato domestico” in cui Gruppo FS avrà una posizione di sempre più marcata leadership. Attualmente, Qbuzz è il terzo operatore del trasporto pubblico olandese, gestendo la mobilità di Utrecht, Groningen-Drenthe e DMG (Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem). Lo scorso luglio, la società controllata da Busitalia si è aggiudicata anche l’area metropolitana nel Randstad, tra Amsterdam e Rotterdam.

La flotta sostenibile del Gruppo FS percorrerà 26 milioni di chilometri all’anno a impatto zero

Tramite Qbuzz, Gruppo FS metterà invece a disposizione del Fryslan e dei suoi 650mila abitanti una flotta di 260 bus, all’avanguardia della sostenibilità. Dei 310 mezzi di Qbuzz in Olanda, infatti, ben 278 sono elettrici, mentre 32 alimentati a idrogeno. Oltre alla flotta carbon free, il Gruppo sta anche sperimentando carburanti a basso impatto come l’HVO. Secondo le stime, i bus di Qbuzz, organizzati in 80 linee, percorreranno 26 milioni di chilometri all’anno, trasportando nello stesso lasso di tempo circa 155 milioni di passeggeri. I bus sostenibili del Gruppo FS sono ideali per una regione come il Fryslan, caratterizzata da ampie aree rurali, centri di piccole dimensioni e splendide attrazioni culturali e paesaggistiche.