È finito 6-2 l'incontro di apertura del Gruppo B tra Inghilterra e Iran per la Coppa del Mondo di calcio che è iniziata domenica scorsa in Qatar.

L'undici di Gareth Southgate è andato in gol con Jude Bellingham (35'), Bukayo Saka (43', 62'), Raheem Sterling (45+1'), Marcus Rashford (71') e Jack Grealish (88').

Per l'Iran, ha accorciato le distanze il centravanti del Porto, Mehdi Taremi (65', 90+13').

Gli inglesi hanno dominato dal primo all'ultimo minuto e solo grazie ai due gol di Taremi l'Iran ha potuto rendere meno amara la sconfitta.

Tra i migliori dell'Inghilterra Jude Bellingham, che non gioca in Premier ma in Bundesliga tra le fila del Borussia Dortmund, e il capitano Harry Kane, che però ha lasciato il campo senza aver segnato nessun gol, pur fornendo due ottimi assist preziosi.

Sulla prestazione dell'Iran pesa l'uscita anticipata dal campo del portiere Beiranvand, sostituito per un butto infortunio alla testa. Non a caso il CT dell'Iran, Carlos Quieroz, quando ha saputo di doverlo sostituire si è messo le mani tra i capelli.

Grazie a questo risultato, è la seconda volta che l'Inghilterra segna cinque o più gol in una partita di Coppa del Mondo. La volta precedente è stato nella Coppa del Mondo in Russia, nel 2018, dove ha battuto Panama per 6-1.

Prima dell'inizio della partita, i giocatori dell'Iran non hanno cantato l'inno nazionale in solidarietà con le persone che stanno protestando in tutto il Paese contro il regime dittatoriale degli ayatollah.