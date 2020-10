Nuovo Digital Talk di Uniexportmanager io 15 ottobre 2020.

Ne dà notizia con orgoglio Marco Piva, Segretario Generale di Uniexportmanager.

Focus della giornata; Il marketing orientato al prodotto per l'acquisizione dei clienti.

Nel corso dell'incontro online approfondiremo:

- Comunicazione marketing e vendite. Come gestirle?

- Dove puntare l'attenzione? Sull'azienda, sul prodotto, sul cliente?

- Quanto il marketing è importante per l'export dei nostri prodotti su mercati vecchi e nuovi?

- Come fare arrivare i clienti a scegliere i nostri prodotti?

- Il cliente ha sempre ragione?

Lo vedremo con le nostre 2 relatrici.

Scaletta Digital Talk:

- h. 17.00 Presentazioni delle attività e finalità degli incontri Uniexportmanager.

- h. 17.10 Lorenza Monia Monti - Consulente e formatore per progetti di internazionalizzazione e piani export per PMI, TEM - Focus Intervento: Le '4 P" del Marketing - il Prodotto ;

- h. 17.25: Giuseppina Bruno - Consulente (Digital) Marketing & Export - Focus Intervento: Il Cliente ha sempre ragione?

- h.17.40 Dibattito, con domande e risposte dei partecipanti all'incontro.

Link iscrizione gratuita:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-marketing-orientato-al-prodotto-per-lacquisizione-dei-clienti-124955416013

Conduce lo staff Uniexportmanager, Marco Piva, Giovanni Pecorari e Giuseppe Vargiu.