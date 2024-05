Il romanzo “La ragazza della spiaggia rosa” di Rita D'Andrea, secondo volume della trilogia dedicata alla scrittrice romana edita da Prospettiva Editrice, sarà presentato alla XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino , Sabato 11 Maggio alle ore 18 (ingresso libero) nello Spazio Dialoghi del Padiglione 2 presso lo Stand K163.

L'uscita del romanzo già in vendita nelle librerie è stata preceduta da un accattivante Booktrailer (www.youtube.com/watch?v=V9cVAKiKipU) realizzato dalla stessa autrice. Soggetto, Testo, Sceneggiatura: Rita D'Andrea. Montaggio: Giorgio Casa. Voce Narrante: Mimmo La Rana.

Personaggi ed Interpreti: Melania Martini: Rita D'Andrea - Marco Passanti: Alessandro Tatafiore - Flavia Morganti: Giorgia Finocchi - Melissa Giorgi (2016): Stefania Della Rocca - Debora Grandi (2016): Lucia Trimboli - Maurizio Viviani: Enrico Bellisari - Davide Cipriani: Carlo Terrenzio - La Cameriera: Carmen La Rocca - Melissa Giorgi (1986): Chiara Della Monaca - Debora Grandi (1986): Claudia Cordio

Hanno partecipato nella scena girata al Garden Bar di Roma: Mario Pino Toscano, Angela Maria Greco, Stefania Ferro, Amedeo Belli.

Musica: "Cinematic Trailer" by DmitriySimf; "Inspiring Epic" by FlorewsMusic

Info sull’Autrice: WebSite: www.ritadandrea.it - Pagina Facebook: Rita D’Andrea Autrice - email: [email protected]

IL LIBRO

È il 26 agosto del 1986 quando una ragazza di 22 anni, Flavia Morganti, muore tragicamente mentre fa il bagno di mezzanotte in mare con alcuni amici durante una vacanza nella spiaggia rosa di Budelli in Sardegna. Uscendo dall’acqua, batte la testa contro un enorme scoglio e muore sul colpo. La vicenda viene archiviata dagli inquirenti come un incidente, un tragico incidente, ma trent’anni più tardi emergono prove che dimostrano si sia trattato di un omicidio e il caso, nel 2016, viene riaperto.

L’indiziato principale è l' ingegnere Marco Passanti che, anche lui, in quell’estate di tanti anni prima, si trovava nell'isola con alcuni ragazzi. Il suo matrimonio con la giornalista Melania Martini salta, scoppia il finimondo e tra suspense, amore, passione, intrighi, emozioni e colpi di scena a non finire si giunge ad un epilogo sorprendente e inaspettato.

✳ Prospettiva Editrice