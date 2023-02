Con la sua vittoria a 2 premi chiave come i Golden Globe e i Critics Choice Awards, Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever parte favorita ai prossimi Oscar nella categoria Miglior Attrice non protagonista, anche se la partita non è ancora finita.

Dietro di lei infatti c'è la pluripremiata Kerry Condon che per il film Gli Spiriti dell'isola ha conquistato numerosi riconoscimenti assegnati dai circoli dei critici americani tra cui un prestigioso National Society of Film Critics Award.

Tra le esclusioni spicca quella di Dolly De Leon, la favorita dei critici di Los Angeles, “forza motrice” del film Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, Triangle of Sadness, anche se la sua assenza prima dai Critics Choice Awards e poi dai SAG Awards non lasciava presagire nulla di buono.