E' un mix perfetto di canto, danza e chitarra, come è nello spirito dei ritmi da lui amati da sempre; parliamo di Te Amarè, il brano di Gianni Mendes Toniutti, il cantante italo-brasiliano cresciuto a Bologna e trasferitosi a Miami diventando un avvocato di fama internazionale. Da sempre appassionato di musica e chitarrista da una vita, ha voluto trasformare il suo sogno in realtà, un brano e un video, che ci hanno fatto sognare già un'estate fa.

Oggi Te Amarè torna con il suo remix, affidato a uno dei dj più popolari, Get Far Fargetta; "ho lanciato Te Amarè l'anno scorso e nonostante il momento particolare e il Covid, la canzone è andata molto bene!"-dice Mendes-"abbiamo anche avuto più di 700.000 views, prima in classifica tra gli artisti indipendenti in una sola settimana, ma non è stata sfruttata adeguatamente e ho pensato a un remix per creare un mood diverso, piu' allegro.Stiamo uscendo da una situazione difficile, e mi sono detto perché non riprendere la canzone che non ha dato il 100% di sé, e creare un mood felice in cui le persone si possano sentire allegre, con la voglia di uscire, ridere, ballare, riprendere a vivere normalmente!"

Perché hai scelto proprio Mario Fargetta per il remix?

"Volevo un dj emblematico con cui ho tanti ricordi e ho pensato a lui perché in Italia e fuori dall'Italia è uno dei piu' riconosciuti. Mi sono rivolto a lui, gli ho fatto sentire la canzone per capire se fosse interessato, sono stato contento vedendo che gli piaceva e che voleva fare il remix. Per me non è solo importante lavorare con un artista rinomato, ma anche con una persona e un professionista che mette passione in ciò che fa e ho capito che lui lo avrebbe fatto proprio con questo spirito" "Sentivo che in questo brano c'era qualcosa di positivo"-aggiunge Mario Fargetta-"è un simbolo di aggregazione e coinvolgimento; poi ho continuato a dare questo taglio latino che aveva già in originale, e ho cercato un drop originale che è piaciuto, con una cassa più rilevante. Il brano, in questo modo, è diventato molto ballabile. Tutti i brani possono diventare grandi hit, poi, pero', decide sempre il pubblico!".

"Sicuramente è una versione dance della canzone"-continua Gianni Mendes-"abbiamo effetti non presenti nella prima , come i ritornelli tipici della musica da discoteca, che inducono a ballare e ad avere un mood allegro e felice che Fargetta è riuscito a replicare perfettamente".



Etichetta:GM MUSIC PUBLISHING GROUP LLC



BIO

Gianni Mendes è un cantante, chitarrista e avvocato italo-brasiliano.

Di madre brasiliana e padre italiano, nato in Brasile e cresciuto a Bologna, dopo aver completato un Master in legge a Miami, Mendes decide di trasferirsi definitivamente in America per diventare avvocato. Dopo un'esperienza lavorativa a Los Angeles in un prestigioso studio specializzato in contenziosi, Mendes decide di mettersi in proprio e, insieme ai suoi migliori amici, anche loro ragazzi italiani trasferiti in America, fonda il proprio studio legale nel 2009 - il TLRT -che raggiungerà un tal successo da esser nominato dai media italiani come uno dei più rispettati studi legali italo-americani della costa orientale. Negli anni, Mendes si dedica anche al mondo dei social acquisendo un grande seguito in particolare su Instagram. Parallelamente l'artista si dedica ad una sua altra grande passione: la chitarra(è stato uno dei pochi studenti di Enrique de Melchore Manolo Sanlucar,entrambi "miti" della chitarra gitana e flamenca). A luglio 2020 pubblica il singolo d'esordio "Te Amaré", co-prodotto con Tim Mitchell, produttore multi-Grammy di Shakira. Nel brano collaborano anche Lee Levin (batterista dei Bee Jees, Julio Iglesias e John Secada) e Guillermo Vadala (bassista di Ricky Martin, Jennifer Lopez e Laura Pausini).