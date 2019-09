Petralia Soprana. Domenica la XIV escursione lungo il fiume salso alla scoperta delle “Gole del Cigno”

Partenza dalla frazione San Giovanni dove al ritorno si pranzerà con prodotti tipici a Km zero.

Petralia Soprana – Tutto è pronto per la 14° edizione dell’escursione lungo il fiume Salso, alla scoperta delle “Gole del Cigno”. L’appuntamento è per domenica prossima (15 settembre) con partenza e arrivo nella frazione San Giovanni di Petralia Soprana.

Il percorso non è difficoltoso e attraverserà un vasto territorio lungo il fiume Salso fino ad arrivare alle “Gole del Cigno”, dove il fiume incrocia la “balza areddula” di Alimena conosciuta per la sua importanza archeologica. Una meta affascinante che soddisferà l’escursionista e il visitatore. Le “Gole del Cigno”, infatti, conservano al loro interno, ancora oggi e dopo centinaia di anni, una biodiversità incredibilmente bella e una sorgente di acqua sulfurea che rappresenta la meta del percorso. L’escursione può essere fatta a piedi a cavallo, in bici, in auto, moto, quad e qualunque altro mezzo. E’ prevista anche una visita guidata con personale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche che necessita di prenotazione.

L’escursione si concluderà ad ora di pranzo con una tavolata all’aperto, nei locali dell’associazione accanto alla Chiesa del paese dedicata a San Giovanni Battista, dove sarà possibile assaggiare pietanze preparate dalle massaie delle borgate di Verdi e San Giovanni con prodotti tipici locali a Km zero. Anche quest’anno, quindi, natura, trekking ed enogastronomia diventeranno un unico concetto grazie al lavoro degli organizzatori dell’associazione “Verdi San Giovanni” che puntano a soddisfare gli amanti dell’escursionismo e del mangiare sano. L’organizzazione dell’evento, che rientra tra le manifestazioni estive dal Comune di Petralia Soprana, è dell’A.S.C.R. Verdi – San Giovanni che assisterà tutti i partecipanti.

Programma

La partenza dei gruppi con guida AIGAE (329.9736417) alle ore 8,30, il rientro alle 13,00.

Per informazioni e prenotazioni : cell. 389.1119914 – 328.2880053 – 327.2814925