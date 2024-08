Il Festival Dancescreen in the Land, giunto alla terza edizione e organizzato dall’Associazione Canova 22, attraverso la collaborazione con il Conero Dance Festival il 28 agosto ospita i Lunatics, giovani artisti del Collettivo La Luna Dance Center, per la performance “Quarto di Luna” all’interno del Centro Commerciale Bracciano Due.

L’evento si svolge nel 50esimo anniversario della nascita della cultura Hip Hop, cosi i Lunatics calcheranno la scena di Bracciano dopo il tour newyorkese, con le coreografie originali di Markeeno Bramucci. I Luna Breakers, coordinati da Gio Brain Galeazzi e in collaborazione con la coreografa Simona Ficosecco, si esibiranno in un susseguirsi di brani freestyle coinvolgendo le persone all’interno del Centro Commerciale in un momento della loro vita quotidiana, mentre fanno shopping o la spesa, cogliendole di sorpresa.

Danzando all’improvviso tra la gente, i giovani Lunatics si esprimeranno con le loro coinvolgenti coreografie di Urban dance, con il supporto di una musica in filodiffusione concordata con il Direttore del Centro Commerciale, creando un momento di allegria collettiva. La danza si dissolverà nel giro di poco tempo, dopo aver dato vita a un flash mob che spezza la monotonia.

L’associazione CANOVA22

È un’associazione culturale che ha sede a Roma nell'antica fornace del grande scultore neoclassico Antonio Canova. Presieduta da Fiorenza D’Alessandro, co-direttrice artistica con Franz Prati, è formata da un gruppo di artisti di varie discipline (pittura, scultura, architettura, letteratura) con una consolidata esperienza nella danza e nella videodanza, nella offerta di mostre e installazioni d’arte.

Con il film-danza “Virgins”, coprodotto con il Cinedance Festival di Amsterdam, l’associazione ha vinto nel 2020 il Best experimental short-MICMX-Muestra Itiinerante De Cine. Le produzioni Canova22 con il videomaker Edmund Kurenia, inoltre, hanno ottenuto numerosi premi internazionali.