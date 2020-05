Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in relazione all'attuale pandemia, ha rivolto un appello alla comunità internazionale perché elabori una strategia di aiuti per l'Africa, continente ritenuto a rischio per le gravi conseguenze sanitarie ed economiche che il coronavirus potrebbe generare:

«La pandemia minaccia il progresso africano – ha affermato Guterres –. Aggraverà le disuguaglianze di antica data e aumenterà la fame, la malnutrizione e la vulnerabilità alle malattie».

«I Paesi africani dovrebbero anche avere un accesso rapido, equo ed economico a qualsiasi vaccino e trattamento, che devono essere considerati beni pubblici globali», inoltre «stanno già diminuendo le domande di materie prime, di turismo e di rimesse in Africa. E' stata rinviata l'apertura di una zona commerciale e milioni di persone potrebbero ritornare in uno stato di povertà estrema».

Secondo Guterres, l'Africa dovrebbe ricevere 200 miliardi di dollari dalla comunità internazionale che si dovrebbe occupare anche «sostenere l'istruzione, proteggere i posti di lavoro, aiutare le famiglie e le imprese, attutire le perdite che il continente ha avuto in termini di mancato reddito e introito derivante dalle esportazioni. Questi, per l'Africa, sono i primi giorni di pandemia e le conseguenze del virus potrebbero farsi sentire rapidamente. La solidarietà globale rispetto all'Africa deve essere un imperativo».