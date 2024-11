Da oggi, giovedì 7 novembre, è disponibile il pre-save di “Voci Parallele – Concerto Per Giuni Russo ”, l’album live che raccoglie l’intensità e la magia del concerto-tributo dedicato all'indimenticabile Giuni Russo, tenutosi lo scorso 14 settembre, al Roma Convention Center “La Nuvola”. Link al pre-save: https://bio.to/giuinirusso

In uscita, il 6 dicembre 2024, su cd, con booklet di 12 pagine (impreziosito da foto inedite) e su tutte le piattaforme digitali (il doppio vinile è previsto per il 24 gennaio 2025, sempre con foto inedite), questo disco celebra, in 23 tracce, una delle voci più versatili della musica italiana. L’album, inoltre, include due duetti inediti di Giuni Russo con Franco Battiato, che aprono e chiudono il disco, regalando agli ascoltatori l’emozione di riscoprire “Strade Parallele (Aria Siciliana) ” e “La Sua Figura” in versioni mai pubblicate prima.

Brani iconici come “Un’estate al mare,” “Alghero,” “Mediterranea” e “Morirò d’amore” sono stati eseguiti da artisti del calibro di Alice con Carlo Guaitoli - pianista ospite - Antonella Ruggiero, Arisa, Dulce Pontes, Filippo Graziani, Irene Grandi, Laura Catrani, Mario Incudine con Antonio Vasta- polistrumentista ospite -, Tenores Di Neoneli, Rita Pavone, Ron, Roberto Cacciapaglia, Simone Cristicchi e Amara, Tiziano Ferro. Le loro interpretazioni hanno reso omaggio all’eredità di Giuni Russo, offrendo un’esperienza indimenticabile, ora racchiusa in questo prezioso album. Ad accompagnarli, una straordinario ensemble di musicisti: il Quartetto d'Archi della ForliMusica Orchestra (Umberto Frisoni primo violino, Maria Lucrezia Barchetti secondo violino, Sophie Norbye cello, Novella Bianchi viola), il sassofonista Alessandro Tomei e la sezione ritmica composta da Antonello D'Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Ricky Quagliato alla batteria, Fabio Gangi alle tastiere, Stefano Medioli al pianoforte e direzione musicale.

Prodotto da IMARTS, con Maria Antonietta Sisini, musicista e produttrice di Giuni Russo da sempre, "Voci Parallele - Concerto Per Giuni Russo" non è solo la celebrazione di una grande artista, ma rappresenta anche un abbraccio collettivo sostenuto dalla potenza espressiva della musica. Un viaggio musicale che continua, perché Giuni Russo non è solo un'icona del passato, ma una fonte continua di ispirazione, la cui eredità musicale non conosce confini.





TRACKLIST

1. "Strade Parallele (Aria Siciliana)" - Giuni Russo feat. Franco Battiato

2. "Malinconia (Ninfa Gentile)" - Giuni Russo

3. "Una Sera Molto Strana (Live)" - Laura Catrani

4. "Vieni (Live)" - Simone Cristicchi, Amara

5. "Moro perché non Moro (Live)" - Antonella Ruggiero

6. "Para Siempre (Live)" - Antonella Ruggiero

7. "Morirò d'Amore (Live)" - Tiziano Ferro

8. "Adrenalina (Live)" - Rita Pavone

9. "Con Te (Live)" - Rita Pavone

10. "Le Contrade di Madrid (Live)" - Ron

11. "Sere d’Agosto (Live)" - Filippo Graziani

12. "La Sposa (Live)" - Tenores Di Neoneli

13. "A’ Cchiù Bella (Live)" - Alice

14. "Nada Te Turbe (Live)" - Dulce Pontes

15. "O Vos Omnes (Live)" - Dulce Pontes

16. "Morirò d’Amore (Pianoforte) Live" - Roberto Cacciapaglia

17. "Strade Parallele (Aria Siciliana) Live" - Mario Incudine

18. "Limonata Cha Cha (Live)" - Amara

19. "Mediterranea (Live)" - Irene Grandi

20. "Alghero (Live)" - Irene Grandi

21. "Illusione (Live)" - Arisa

22. "Un’estate al Mare (Live)" - Arisa

23. "La Sua Figura" - Giuni Russo feat. Franco Battiato