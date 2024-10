Oggi in questa intervista esclusiva conosciamo meglio Lorenza Nardo ed il suo Caffè Barocco Revolution, un fantastico locale di Azzano che, in occasione de “Il Salotto delle Celebrità”, ha fatto degustare degli ottimi cocktail ed aperitivi agli ospiti presenti,insieme al suo fantastico team composto da Lorenzo, Sara, Alessia, Simone e Ilenia.La loro passione e la loro grinta hanno contagiato tutti e le loro proposte beverage sono state apprezzate anche dai palati più esigenti. Sentiamo cosa ci raccontano della loro esperienza.



"Benvenuti! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Innanzitutto, grazie a voi dell'invito, per noi è un grandissimo onore essere qui a più di diversi chilometri dal nostro locale per partecipare a questo evento prestigioso. Il nostro locale nasce circa 18 anni fa, nel centro di un comune di 16mila abitanti nel cui solo centro sorgevano più di 20 attività di bar/ristorazione. Questo, sommato al nostro entusiasmo di creare contenuti abbinati alla musica, ci ha portati a crescere sempre maggiormente, sia nella dimensione che nell’importanza degli eventi. Dapprima con la musica dal vivo, poi con i dj set, le cene a tema e le ospitate di personaggi del calibro di Jerry Calà, Sabrina Salerno, Ronn Moss Ivana Spagna e molti altri. Una ricerca continua per stupire il cliente, affermarci, creare e non passare mai di moda.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Abbiamo diversi progetti per il futuro: stiamo valutando l’acquisizione di un quarto locale improntato proprio sull’organizzazione di eventi “particolari” e naturalmente ci prepariamo all’organizzazione del grande evento per i 19 anni del locale che si terrà a marzo. Si tratta diun evento in continua crescita che richiama sempre più gente da fuori provincia grazie alla storicità e agli ospiti presenti, e al quale quest’anno sogniamo di avere J-Ax e gli Articolo 31!

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Essere scelti per la gestione del beverage al Salotto delle Celebrità è stata senza dubbio una grandissima soddisfazione per noi e per tutti gli sponsor, i colleghi e gli amici che negli anni hanno creduto nei nostri progetti e continuano a farlo.L'ambizione di crescere è da sempre il motore trainante di tutto il nostro team: quella sana voglia di farcela tutti insieme per poi guardare il percorso fatto in salita per arrivare fino in cima, di fronte ad un buon calice con gli occhi luccicanti di gioia. Questo è quello che ci aspettiamo, ovvero continuare ad essere entusiasti di quello che facciamo, con la voglia continua di arricchire il nostro bagaglio professionale.

"In occasione della Mostra del Cinema ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con i film. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato?"

La musica è un linguaggio universale che trasmette tutte le emozioni che a volte si faticano a comunicare: questo è il nostro legame con lei e di conseguenza con il Cinema. Grandi colonne sonore hanno avuto la capacità negli anni di influenzare la percezione delle emozioni all’interno di diverse pellicole. Basti pensare a Giuseppe Tornatore ne “La leggenda del pianista sull’oceano”: chi non ha pianto con la colonna sonora di Morricone o non l’ha visto o mente. Film e musica hanno il potere di farti stare bene e di portarti laddove vuoi stare. Un po’ come i sogni. Forse per questo li amiamo così tanto, siamo tutti un po’ sognatori in questo team!

Lorenza ed il team di Caffè Barocco Revolution hanno potuto preparare i loro cocktail ed aperitivi grazie alla fantastica collaborazione con Selins, una grintosa azienda nata nel 2019 che ha portato i suoi prodotti Gin e Bitter a base di sedano, radicchio tardivo ed infusi botanici del territorio italiano, Cà di Rajo, una giovane e moderna cantina vinicolache ha proposto i suoi prodotti nel nome dell’innovazione e della costanza nel preservare la viticoltura italiana, Azienda Partesa, leader nel settore della distribuzione di prodotti beverage e Hausbrandt, con il suo gusto autentico di caffè dal 1892, e la partecipazione in una delle serate di Absolute5, una carismatica ed energica cover band conosciuta in tutto il territorio nazionale.