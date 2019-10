Elior Ricerca Ixè: Gli italiani sposano la dieta mediterranea in pausa pranzo

Cibo e salute è una correlazione che il 68% degli italiani (il 71% delle donne contro il 65% degli uomini) ha a cuore e che richiede alla ristorazione collettiva, attraverso la combinazione della salubrità della ricetta con piatti della tradizione italiana, legati al proprio territorio e tipici della dieta mediterranea.

Lo afferma una ricerca dell’Istituto Ixè commissionata dal Gruppo Elior, leader in Italia nella ristorazione collettiva, che ha intervistato, per la prima volta 40 chef del Gruppo, responsabili di 10 milioni di pasti all’anno, e ha indagato in contemporanea un campione rappresentativo della popolazione italiana.