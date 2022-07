CASAGIOVE – (AISNEWS – Ernesto Genoni) - Terminata con la serata di ieri, domenica 24 luglio, la prima parte della programmazione di Estate MED al Quartiere borbonico di Casagiove. Sistema Musica e Danza, ideato all’interno di “La Campania è…” al suo secondo anno di realizzazione. Evento, a cura della scuola di danza casertana “Arabesque”, con due compagnie e spettacoli: “Save the Earth”, con le coreografie di Paola Sorressa di Mandala Dance Company (Roma), e “Puzzle”, con ideazione, coreografie e direzione di Elisa Barucchieri e Cassandra Bianco di ResExtensa Dance Company (Bari). Entrambi incantevoli balletti di musica moderna.

Uno spettacolo incantevole e seducente davvero quello di ieri in un cortile borbonico intriso di storia, location di eventi e spettacoli sempre di qualità. “La nostra danza è una danza fisica, emotiva – così Elisa Barucchieri con Cassandra Bianco di ResExtensa Dance Company. Ricerchiamo una nostra voce specifica, un teatro danza che sia fisico, che non neghi l’uso di voce e parola, di contesti narrativi, ma che sfrutti al massimo le potenzialità narrative del corpo e del gesto. … Cerchiamo una via che sia tra la danza “astratta”, forma e movimento puro, e la forma più strettamente narrativa. Cerchiamo una danza che comunichi, che sia accompagnatrice e guida di un viaggio chiaro e preciso, non codificabile a parole, ma emozionale, all’interno di una visione più onirica e immaginifica. Cerchiamo forse di arrivare più al subconscio collettivo che all’esperienza quotidiana, cerchiamo forse di fare un lavoro che sia meno legato al tempo e alle mode del momento e più ad un esperienza umana oltre il tempo e la vita di tutti i giorni.”

Mandala Dance Company, è una compagnia di produzione contemporanea e si propone come compagnia d’autore, abbracciando il linguaggio di Paola Sorressa, danzatrice e coreografa, pluridiplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, propone una personale poetica e un linguaggio in continua evoluzione basato su un lavoro di destrutturazione corporea unito al floor work, flying low, contact e improvvisazione che approda ad un lavoro d’intesa fluido, dinamico e fisico.

“L’Associazione Arabesque – così la direttrice Annamaria Di Maio - è una Compagnia di Danza casertana, fondata nel 2009 da Annamaria di Maio che ne cura la direzione artistica. E’ costituita da giovani danzatori dalla grande sensibilità artistica, desiderosi di intraprendere un percorso professionale all’insegna della qualità e della innovazione. Negli anni è diventata un punto di riferimento per i danzatori campani che vogliono percorrere la strada che dalla fase didattica li accompagna al professionismo. Arabesque ha prodotto numerosi spettacoli, inseriti nei circuiti della danza contemporanea nazionale ed internazionale, puntando ogni volta su nuovi coreografi di livello nazionale ed internazionale.”

In tutta la manifestazione esce prepotentemente la spinta propulsiva delle associazioni di categoria che in fusione sinergica cercano di contrastare gli effetti deleteri di una stasi del settore spettacolo.

“La Campania è…” un contenitore dove istituzioni, imprese e lavoratori sono impegnati sinergicamente per la ripartenza dello spettacolo dal vivo in Campania tra teatro, danza e musica. Riferimento degli eventi sul territorio la Direttrice della scuola di danza casertana “Arabesque” Annamaria Di Maio.

Una cordata ideata dalle imprese dell’ARTEC (per il teatro) e di SISTEMA MED (per la musica e la danza) – entrambe aderenti all’AGIS, in Campania presieduta da Luigi Grispello. E con Gabriella Stazio (Presidente Sistema MeD), Lello Serao (Presidente Artec), Diego Guida (Segretario regionale ANESV).

“Un’azione coordinata – ci ha spiegato Annamaria Di Maio, coreferente del progetto - in un periodo che va da giugno ad ottobre, con attività realizzate da numerosi operatori dello spettacolo al fine di dare ad esse una continuità nel tempo interessando numerose località della regione. Tutto questo ha consentito la realizzazione di un ricco calendario di appuntamenti di oltre 500 spettacoli che coinvolge più di 40 comuni delle cinque province della Campania. “La Campania è…” un contenitore unico in grado di dare una risposta ai lavoratori e a fare sistema per le imprese. La novità per il 2022 è quello di dare a questa programmazione carattere di continuità trasformandola da occasionale in permanente, integrando, in una unica visione, le stagioni tradizionali e la programmazione estiva.

La seconda parte di “Estate MED” sistema musica e danza al Quartiere Borbonico di Casagiove, torna con quattro date il prossimo settembre.