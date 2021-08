Circo Nero Italia, la crew di artisti e performer coordinata da Duccio Cantini, si sdoppia e per Ferragosto, domenica 15 agosto 2021, propone due appuntamenti.

Il format Circo Nero Classic prende vita a Napoli, per la precisione a Posillippo, al Rooftop Dinner Riserva. E' un Dinner Show coi fiocchi, con performence acrobatiche, canto, spettacoli di fuoco e cubi volanti... Un inno alla Gioia e all'Allegria di una convivialità ritrovata, con un menu di 5 portate... e fiumi di Champagne.

E che succede invece in Costa Smeralda, sulla spiaggia di Capriccioli, a Vesper Beach sempre per Ferragosto? Un'altra crew Circo Nero Italia mette in scena un altro format, Woodoo. In console i fiorentini Supernova, ormai star internazionali in ambito house e dintorni.

Woodoo è un party perfetto per sentirsi almeno selvaggi e pure spirituali. Dal giorno fino alla notte, Woodoo, è un viaggio spirituale nelle emozioni e in quelle sensazioni che la vita moderna in qualche modo reprime. "E' un viaggio affascinante che ci scava dentro e ci racconta il ritmo di danze selvagge, grazie al magnetismo del fuoco", spiega lo staff.

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."

Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/