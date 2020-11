L’avanzata dei giganti della tecnologia e dell’e-commerce ha in buona parte compromesso l’economia dei piccoli esercenti locali, il tutto grazie a un buon livello di servizio e a prodotti a basso prezzo. Le piccole realtà del retail sembrano però aver preso coscienza del dover sfruttare il canale delle vendite online ma, spesso, non hanno né la conoscenza né i mezzi necessari per poterlo sfruttare a pieno. Tutto ciò è spesso causato dalle scelte degli attuali servizi di delivery e di e-commerce che, non potendo venire incontro alle necessità particolari di tutti i merchant, hanno deciso di tralasciarne alcuni.

In questo contesto si inserisce però Cerea, il primo servizio di grocery online attivo su Torino che riunisce le migliori eccellenze del territorio, il tutto grazie a una piattaforma e a un servizio di delivery (con consegna entro 24 ore dall’ordine) che viene incontro alle necessità particolari di tutte le categorie di merchant. L'obiettivo? Dare una mano al grande mondo dell’enogastronomia cittadina (macellai, panettieri, pasticceri, fruttivendoli e pescivendoli), che è stato messo all’angolo dai giganti dell’ecommerce e del delivery.

“Molte delle vendite e delle consegne che effettuiamo sono a profitto zero, ma vogliamo fare la nostra parte per aiutare le eccellenze del retail. Tutte le attività commerciali con cui collaboriamo vendono infatti prodotti particolari: vogliamo sostenere le tradizioni enogastronomiche italiane, che nulla hanno a che fare con quello che spesso troviamo online” ci dice Alessandro Bacci, CEO di Cerea S.r.l. “Vendiamo e consegnamo prosciutti, dolci, vini, frutta e verdura (oltre che tante altre cose buonissime), insomma dove c’è l’artigianalità enogastronomica italiana noi ci siamo. Ma cosa hanno in comune tutte le attività che collaborano con noi? L’altissima qualità della materia prima, lavoriamo solamente con le migliori attività del retail e del territorio” conclude Bacci.

I prodotti vengono infatti consegnati da Cerea con un packaging costruito su misura, packaging che spesso contiene più di un’eccellenza enogastronomica del territorio e che viene modificato a seconda della tipologia di prodotto trasportato, così da mantenerne inalterate le caratteristiche e il sapore.





Maggiori informazioni su Cerea S.r.l.:

Cerea s.r.l. è attiva dal Novembre 2020 e attualmente impiega 10 persone, tra collaboratori e dipendenti. Dal Gennaio 2021 il servizio sarà disponibile anche sotto forma di abbonamento, sul sito sarà infatti possibile ordinare delle box-prodotto con cadenza settimanale o bisettimanale, andando così a collaborare, in maniera ancora più stretta, con le eccellenze italiane del territorio e del retail. Oltre a questo, dopo Torino, la società punta ad espandersi su altre città nel corso del 2021.