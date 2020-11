Ieri sera, senza che vi fosse alcun motivo valido per farlo, Donald Trump ha radunato alcune decine di persone alla Casa Bianca per annunciare che aveva vinto le elezioni.

Oggi - che glielo abbiano fatto capire o che l'abbia capito da solo - si è accorto che il risultato delle elezioni deve ancora essere deciso.

E allora come sistemare la faccenda? In questo modo (tra l'altro poco gradito aTwitter):

"La scorsa notte - ha detto Trump con il solito tweet - ero in vantaggio, anche copn un buon margine, in molti Stati chiave, quasi tutti gestiti e controllati dai democratici. Poi, uno ad uno, [in quegli Stati] il vantaggio è magicamente scomparso mentre, sorpresa, venivano contati i voti non validi [probabilmente riferendosi a quelli inviati per posta]. MOLTO STRANO..."

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020



In realtà il risultato del conteggio dei voti in tre Stati che nel 2016 contribuirono a far conquistare la Casa Bianca a Donald Trump - Michigan, Pennsylvania e Wisconsin - è tale che è impossibile determinare a chi vadano i relativi delegati senza attendere il conteggio definitivo di tutti i voti, compresi quelli arrivati per posta.

Biden è in vantaggio (seppur leggero) in Nevada, dove però il conteggio riprenderà da giovedì.

Anche due Stati del Sud, Georgia e Carolina del Nord dove in entrambi Trump era in vantaggio, sono ancora in ballo. Una vittoria di Biden anche in un uno solo di quei due Stati, restringerebbe notevolmente le possibilità per il presidente in carica di riconfermarsi per un secondo mandato.

Infine, sia Fox News che Associated Press danno per acquisita la vittoria di Biden in Arizona. Inoltre, entro la giornata di mercoledì dovrebbero essere disponibili i risultati finali di Michigan e Georgia.

Le dichiarazioni da avvelenatore di pozzi di Donald Trump (vedere la seguente) che in caso di sconfitta ha già anticipato il ricorso alla Corte Suprema (anche se non è ben chiaro a quale si riferisse e quali potessero esserne le giustificazioni), non solo dimostrano il suo disprezzo per la democrazia, ma potrebbero anche diventare la miccia per innescare, nel caso di una sua sconfitta, la reazione violenta dei minus habens di cui si è fatto paladino, cioè quelli che hanno riempito il vuoto delle loro scatole craniche con qualsiasi tipo di arma a disposizione sul mercato.