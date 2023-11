Vi presentiamo il nuovo Motorola Moto G84, lanciato sul mercato italiano a settembre 2023. Si tratta di un telefono cellulare di fascia alta dal prezzo contenuto.

Il telefono viene consegnato in un'elegante confezione priva di plastica contenente il telefono stesso, un alimentatore da 33 watt e il consueto alimentatore USB/USB-C.

Il cellulare, spesso 7,6 mm, pesa solo 168 grammi, secondo i dati pubblicati dal produttore. È inoltre resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua con certificazione IP54.



Hardware Motorola Moto G84

La scheda tecnica di questo telefono indica che ha 12 megabyte di memoria LPDDR4X e 256 megabyte di memoria UFS 2.2. Il processore è uno Snapdragon 695 5G Ocata core con una frequenza massima di 2,2 gigahertz, resa possibile dalla tecnologia a 6 nanometri.

Non si tratta certo di un telefono di fascia alta con un sistema di raffreddamento all'avanguardia capace di giochi estremi, ma è un processore semplice che permette di utilizzare il telefono senza vacillare ed è capace di giochi "semplici".

La memoria è espandibile tramite Micro SD e la connettività è 5G, WIFI, Bluetooth 5.1 e cuffie da 3,5 mm. È inoltre dotato di un lettore di impronte digitali completamente accurato. È presente anche l'audio stereo con supporto Dolby Atmos.







Fotocamera del Motorola Moto G84

Passiamo al supporto multimediale, con una fotocamera da 50 megapixel con apertura focale di 1.9. C'è anche uno stabilizzatore ottico e un sensore secondario da 8 megapixel per il quadruplo. La fotocamera frontale perforata rimane da 16 megapixel e ha un'apertura focale di f/ 2,5. Le foto scattate con la fotocamera posteriore sono sufficientemente nitide e chiare in ogni condizione di luce, grazie al già citato meccanismo di stabilizzazione ottica dell'immagine.

Per quanto riguarda i video, sono in alta definizione a 60 fps con leggeri sfarfallii, ma la definizione rimane buona, quindi per movimenti più nitidi è meglio registrare a 30fps.



Il Motorola Moto G84 ha un display da 6,5 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz e una luminosità di picco di 1300 nits. Le prestazioni dello schermo sono buone e sempre molto luminose con campionamento touch a 240 Hertz. Software.



Il Motorola Moto G84 ha installato Android 13 con patch di sicurezza informatica aggiornate fino ad agosto 2023. La patch è garantita per tre anni. Naturalmente è presente anche un sistema specifico di Motorola, che non modifica in modo significativo il software Android originale preinstallato. Autonomia.





La batteria è da 5000 milliampere e, considerando il consumo energetico del processore, l'autonomia è eccellente: una ricarica a 30W ricaricherà il telefono rapidamente. Prezzo. Il prezzo di vendita del Motorola Moto G84 è di 299 euro, paragonabile a quello di altri cellulari della stessa categoria.





Vi potrebbero interessare altre recensioni di cellulari...