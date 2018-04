DStyle e Wonderland Capri, una sinergia di sicuro successo!

Una nuova sinergia per il brand ormai internazionale DStyle di Domenico Auriemma e Wonderland Capri a via Camerelle 63. Tutto nasce grazie alla reciproca stima di Domenico e del famosissimo Marco Ferra del fashion week di Dubai, che mette in contatto due forti realtà, quella degli occhiali Vip, artigianali e di lusso DStyle di Auriemma e di Alessandro Ruocco e sua sorella Tania proprietari del concept store di via Camerelle 63 a Capri.

Il posto nasce nei locali di una ex e nota discoteca caprese e si presenta come un luogo magico, uno store di oltre 200 mq dove poter acquistare i migliori brand emergenti e blasonati di designer internazionali.

DStyle è ovunque, e si espande a macchia d’olio quando si dice che la qualità e la passione paga e da sempre Domenico Auriemma con cuore, anima e passione ha portato DStyle ad essere un vero orgoglio dalla Campania in giro per il mondo.