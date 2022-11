In una settimana caratterizzata da pochi spunti macroeconomici di grande interesse, l'attenzione degli investitori sarà focalizzata soprattutto sul G20 di Bali, in Indonesia, che prenderà il via domani.

All'ordine del giorno ci sono la questione ucraina, il cambiamento climatico e le tensioni tra le due potenze globali USA e Cina.

Pertanto, occhi puntati da parte degli investitori su cosa si diranno Joe Biden e Xi Jinping, visto che le relazioni economico-commerciali tra le due super-potenze hanno effetti a catena sull'economia mondiale