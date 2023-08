La motivazione e il coinvolgimento dei dipendenti sono fattori chiave per il successo di un'azienda. Mantenere alto il morale e l'impegno del personale non è sempre facile, soprattutto in periodi di crisi o quando si attraversano cambiamenti importanti. Uno dei modi per stimolare la motivazione può essere quello di personalizzare i gadget aziendali, regalando ai dipendenti oggetti utili e graditi con il logo dell'azienda.

I gadget personalizzati, dalle tazze alle t-shirt, alle borse, sono un ottimo sistema per far sentire i lavoratori parte integrante dell'azienda. Ricevere un pensiero da parte del datore di lavoro, pur piccolo che sia, aumenta il senso di appartenenza e di riconoscimento del dipendente. Sapere che l'azienda investe tempo e denaro per realizzare oggetti ad hoc per i suoi lavoratori, li fa sentire maggiormente coinvolti nel progetto aziendale.

La personalizzazione dei gadget è importante perché permette di scegliere prodotti in linea con i gusti e le passioni dei dipendenti. Ad esempio, per gli amanti dello sport si possono realizzare borracce o asciugamani con il logo aziendale; per i più tecnologici power bank o mouse; per i più ecologici borse di tela riutilizzabili. Conoscere le preferenze dei lavoratori è il primo passo per creare gadget davvero apprezzati.

Oltre a rafforzare il senso di appartenenza, i gadget personalizzati sono anche un ottimo veicolo di comunicazione. Tazze, penne, calendari che riportano slogan motivazionali, valori aziendali o campagne pubblicitarie, sono un promemoria visivo quotidiano che ricorda mission e messaggi chiave. Avere sempre sott’occhio il logo e i valori aziendali, anche in modo divertente, aumenta l’engagement.

I momenti migliori per distribuire gadget personalizzati sono le festività, come Natale, la fine dell’anno; eventi come anniversari, traguardi raggiunti; o anche senza una ricorrenza specifica, come gesto di riconoscimento per il buon lavoro svolto. L’effetto sorpresa e la distribuzione non legata ad obiettivi, fa sentire il dipendente apprezzato.

Ovviamente, affinché i gadget personalizzati funzionino come stimolo alla motivazione, devono essere di qualità e utili. Nessuno apprezza oggetti inutili o di scarso valore. Le tazze scolorite, le penne che non scrivono, non hanno alcun effetto positivo. Al contrario, gadget efficaci e interessanti, che i dipendenti usano con piacere, creano un impatto emotivo positivo e rafforzano la relazione con l’azienda.

La personalizzazione dei gadget funziona meglio se interessa tutti i livelli aziendali, dai dirigenti agli operai. Far sentire ogni dipendente ugualmente importante trasmette un messaggio di coesione aziendale molto positivo. Escludere figure chiave o reparti rischia di generare malcontento.

Oltre ai classici gadget come tazze e penne, le aziende possono optare per soluzioni innovative e tecnologiche, come power bank per ricaricare lo smartphone, cuffiette bluetooth, chiavette USB. L’importante è che siano prodotti di utilizzo comune ma con quel quid in più dato dalla personalizzazione.

Investire in gadget personalizzati ed efficaci per i dipendenti è una strategia win-win. L’azienda veicola la sua immagine, comunica valori e obiettivi; i dipendenti si sentono maggiormente coinvolti e motivati. Piccole attenzioni come questa portano grandi benefici in termini di clima aziendale, senso di appartenenza e produttività del personale. Non sottovalutare quindi il potere motivazionale di un semplice gadget firmato con il logo aziendale!

Con l contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl