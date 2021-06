John Mayer è tornato! In rotazione radiofonica è disponibile Last Train Home, il nuovo singolo dell’artista vincitore di Grammy, chitarrista e produttore.

Il brano anticipa il suo ottavo album in studio Sob Rock, in uscita il 16 luglio e già disponibile in pre-order. Il disco dà il via a un nuovo capitolo musicale di John Mayer nella musica pop. Prodotto dall’artista stesso insieme a Don Was e registrato agli Henson Studios di Los Angeles, questo progetto segna inoltre il suo ritorno da solista dopo l’album certificato oro The Search for Everything (2017).

Il brano Last Train Home è caratterizzato dalle classiche sonorità che contraddistinguono Mayer, che vedono l’utilizzo del suo inconfondibile riff di chitarra accompagnato da un testo profondo. Maren Morris ha un cameo all’interno della traccia e del video, mentre il percussionista Lenny Castro (Toto) e il tastierista Greg Phillinganes (Stevie Wonder, Eric Clapton, Michael Jackson, Toto) hanno collaborato alla stesura del brano.

A fine marzo, in un video su TikTok, John Mayer ha anticipato alcuni secondi live di Last Train Home, generando oltre 1 MILIONE di visualizzazioni sulla piattaforma. Mayer si esibirà per la prima volta con il nuovo singolo lunedì 7 giugno al Jimmy Kimmel Live sulla ABC.

Questa la tracklist di Sob Rock: