Il Movimento politico culturale “Partiamo da Qui” è alla ricerca di operatori qualificati con esperienza nel settore del Patronato e del C.A.F. per ampliare il team nella sede di Messina. Essi credono fermamente nella partecipazione attiva e nella centralità del servizio al cittadino, valori fondanti il loro operato quotidiano. Particolare interesse è orientato verso professionisti, che abbiano già maturato esperienza in attività di assistenza fiscale e previdenziale e siano in grado di gestire pratiche relative a: Dichiarazioni dei redditi (modello 730, Unico), ISEE e pratiche di agevolazione sociale, Pensioni e pratiche previdenziali, Disoccupazione, NASPI, e pratiche assistenziali, Supporto nella compilazione di pratiche CAF e Patronato per conto di privati cittadini.

I requisiti sono i seguenti: esperienza pregressa nel settore del Patronato e del C.A.F.; ottime capacità organizzative e relazionali; precisione, attenzione ai dettagli e rispetto delle scadenze; capacità di lavorare in team e di gestire le relazioni con il pubblico; conoscenza aggiornata della normativa fiscale e previdenziale. Il sodalizio offre un ambiente di lavoro dinamico in un contesto culturale e politico impegnato a livello territoriale; l’opportunità di crescita professionale e personale; un team coeso e professionale, pronto a supportare le nuove risorse nonché la possibilità di contribuire attivamente al benessere della comunità locale.

I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email: [email protected] specificando nell'oggetto “Candidatura Operatore Patronato/C.A.F. – Sede di Messina”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 329 2289409. Il movimento è entusiasta di accogliere nuove persone motivate e qualificate nel nostro team, per continuare insieme a costruire un futuro migliore per la comunità territoriale.