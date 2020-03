Stiamo sorseggiando lo schioppettino dell'azienda agricola Iole Grillo, nella sala di degustazione

di una antica dimora del '700,immersa nei vigneti della zona DOC Friuli Colli Orientali.

“Soltanto chi segue il disciplinare molto più restrittivo può fregiarsi della denominazione "Schioppettino di Prepotto" in etichetta” – commenta Anna Muzzolini che, con il figlio Mattia

Bianchini, guida l'azienda fondata dal padre Sergio agli inizi degli anni '70.



Anna proviene da una storia professionale importante, nel mondo dell'Università e riconosce

“...che è stata la passione nei confronti delle mie origini a riportarmi in queste colline”.



Ma ritorniamo, per un attimo allo schioppettino. “ Ha per davvero un bouquet di eccezionale eleganza e personalità- osserva Renzo Lupatin, Presidente di Borghi d'Europa-. Prevale la nota speziata.”



“ Gestiamo la campagna – continua Mattia Bianchini, divenuto Presidente della Associazione Produttori dello Schioppettino di Prepotto -, cercando di non danneggiare l'equilibrio dell'ambiente, utilizzando sostanze che permettono di mantenere gli antagonisti naturali che da secoli controllano malattie e parassiti del vigneto e non lasciano residui indesiderati nei vini. In azienda le splendide mura in pietra dell'antica dimora sono state riportate alla luce con gli ultimi lavori di ristrutturazione ed ora fanno da cornice alla suggestiva baricheria per l'affinamento in modo da preservare al meglio l'accurato lavoro che viene fatto in campagna. Abbiamo ricavato inoltre un curato B&B dove accogliere i nostri affezionati clienti”.



In una sola parola: sostenibilità, che ha convinto i giornalisti e i comunicatori di Borghi d'Europa

ad inserire l'azienda nei percorsi informativi del progetto "L'Europa delle Scienze e della Cultura".



Vogliamo ricordare fra i vini bianchi il Friulano,la Ribolla Gialla,il Verduzzo Friulano e il >Picolit; fra i Rossi il Cabernet franc,il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Merlot Riserva e i Rossi "local" Schioppettino di Prepotto e Refosco dal Peduncolo Rosso. Poi Duedonne, frutto della collaborazione con Susanna Grassi (azienda I Fabbri a Lamole in Chianti), tutto da scoprire. E, da non dimenticare, il Sauvignon e il Sauvignon “IL”.