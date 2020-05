Straordinario successo per il “Festival delle Arti” che ha assegnato i suoi premi ai vincitori della quinta edizione durante una la diretta svoltasi, a causa dell’isolamento sanitario, per la prima volta sul web. Ideato dall’Associazione Culturale “Noi per Napoli” e dai suoi fautori, il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli, artisti stabili del Teatro San Carlo, il contest è stato inserito tra le iniziative del “Maggio dei Monumenti” con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e ha beneficiato del patrocinio morale della Presidenza del Consiglio della Regione Campania. Attento e minuzioso il lavoro della giuria di giornalisti che, accanto ai voti del popolo del web, valutando le opere e le esecuzioni degli artisti giunte anche dal Giappone, Brasile, Francia, Polonia, Romania e Germania,Siria, ha sancito il nome degli intestatari dei premi.





Ecco i nomi dei vincitori per Premi e Sezioni :

CLASSIFICA PREMIO LIKE PUBBLICO

SEZ.POESIA: 1 RUOCCO LUCIA / 2 FORCOS DANIELA / 3 ROLLO ROSARIO

SEZ. PITTURA: 1 IANNAZZONE RITA / 2 TAMMARO ASSUNTA / 3 GRIMALDI TIZIANA

SEZ. DISEGNO: 1 GRASSO CIRO / 2 SORRENTINO ENRICO/ 3 AURIEMMA FEDERICA

SEZ. SCULTURA : 1 ALFIERI STEFANIA /2 MARTINIELLO ANTONELLA / 3 DE ROSA MARCELLO

SEZ. FOTOGRAFIA : 1F IORE MINA / 2 BRIO RAFFAELE / 3 ARDORE SABRY

SEZ CANTO: 1 ARIANNA MORABITO E PEPPE CIRILLO / 2 MARIAFRANCESCA GRASSO/ 3 ANTONIO ONORATO

SEZ. DANZA: 1 GRUP 200” / 2 SAX. /3 LIBERTANGO.

SEZ. MUSICA: 1 CATALANO SERGIO/ 2 DE LUCIA GIADA /3 LEONE ALESSIA

SEZ. TEATRO RECITAZIONE: 1 CARICCHIA BRUNO/ 2 MIGLIACCIO ELEONORA /3 LO CASCIO VALENTINA

SEZ. ARTIGIANATO: 1 NAPPO ELISA / 2 CASTRONUOVO /3 MINNITI.

SEZ. MAKE UP ARTIST: 1 NETTUNO GIADA / 2 TUFANO RAFFAELA

SEZ. GASTRONOMIA: SIMIZU SYIJIRO

SEZ. MODA: CANZANELLA

PITTURA NOI PER NAPOLI ( Assegnato dal pittore M° Nicola De Maio) CEVANI SUSAN

PREMIO NOI PER NAPOLI TEMATICO

SEZ ARTIGIANATO CASTRONUOVO

SEZ POESIA: ISSORF IGOR/TUFANO GLORIA

SEZ CANTO :SANG OVER GRENSER VOCAL GROUP

SEZ MAKE UP ARTIST :NETTUNO GIADA

SEZ MODA TEATRALE : CANZANELLA

PREMIO DG PHOTOART VIDEOLIRICA

EX AEQUO: COSTA OTTAVIO/ ISSORF/ PERCONTRA



PREMIO RADIO GLADYS

SEZ POESIA

oltre ai pimi tre classificati: Zarate Mabel,Tufano Gloria,Ridolfini Ciro,Piccolo Tina,Firita Alexandra,Penza Massimo,Issorf Igor

SEZ TEATRO

oltre ai primi tre classificati: Mario Mauro,Vita Lucia,Pascolini Maria Gioia.



FESTIVAL DELLE ARTI V EDIZIONE NOI PER NAPOLI SUL WEB 2020



PREMIO GIURIA STAMPA

SEZ. POESIA 1 COSTA OTTAVIO/ 2 LEPRE ADRIANA/ 3RIDOLFINI CIRO

SEZ. PITTURA 1 BASSO NADIA/2 FOROOGHI MAHVASH/ 3 CEVANI SUSAN

SEZ. DISEGNO 1GRASSO CIRO/2 SORRENTINO ENRICO/ 3 AURIEMMA FEDERICA

SEZ. SCULTURA 1IAZZETTA ANTONIO/2 ALFIERI STEFANIA /3 DE ROSA MARCELLO

SEZ. FOTOGRAFIA1° EX AEQUO BRIO RAFFAELE/ FIORE MINA/2 ARDORE SABRY/3 DE LUCA VINCENZO

SEZ. CANTO1 EX AEQUO MORABITO CIRILLO/ SANG OVER GRENSER VOCAL GROUP/ 2 GRASSO MARIAFRANCESCA/3 MAURO MARIA

SEZ. DANZA 1 GRUPPO MIX AND DANCE/2 GRUPPO SAX/3 EX AEQUO GRUPPO 200 E LIBERTANGO

SEZ.MUSICA Ex aequo1 CATALANO SERGIO - MAURO DAVIDE/ 2 AEQUO MORETTI LEONARDO / 3 LEONE ALESSIA

SEZ. TEATRO RECITAZIONE 1 MIGLIACCIO ELEONORA2MAURO MARIO3 LO CASCIO VALENTINA

SEZ. ARTIGIANATO1 EX AEQUO CASTRONUOVO/ NAPPO ELISA/ 2MINNITI GIANCARLO/ 3 JUGIANO ARAI

SEZ. MAKE UP ARTIST 1 TUFANO RAFFAELA /2 NETTUNO GIADA

SEZ. GASTRONOMIA SIMIZU SYOJIRO RISTORANTE NIKON

SEZ. MODA CANZANELLA