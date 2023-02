Un terribile evento ha sconvolto la comunità di Saint-Jean-de-Luz, nei Paesi Baschi francesi: una insegnante di spagnolo è stata accoltellata all'interno del liceo cattolico Saint-Thomas d'Aquin da uno studente di soli 16 anni. La docente, sulla cinquantina, ha perso la vita a causa delle ferite riportate.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l'aggressore avrebbe fatto irruzione in classe armato di un coltello e avrebbe poi attaccato la professoressa con estrema violenza. Nonostante i soccorsi siano intervenuti prontamente, non è stato possibile rianimare la vittima.

L'autore del tragico accadimento è stato arrestato e si trova ora in custodia cautelare. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il giovane sarebbe affetto da disturbi psichiatrici e avrebbe affermato di essere "posseduto" mentre commetteva il gesto.

La notizia ha scosso profondamente la comunità scolastica e non solo, generando sgomento e rabbia per la violenza inaudita del gesto. Sono già iniziate le indagini per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e per accertare eventuali responsabilità o cause che hanno portato a questa tragedia.