Federico Scavo sul palco di Sunbreak Malta - Club MTV (28 aprile - 1 maggio 2018)

Dopo la presenza degli Ofenbach, star di prima grandezza in ambito pop dance (la loro “Be Mine” è stata la canzone più suonata dalle radio italiane, la più recente “Katchi” sta avendo lo stesso successo), Sunbreak Malta - Club MTV annuncia un altro protagonista musicale del festival, in programma dal 28 aprile all'1 maggio 2018: sul palco il 29 aprile ci sarà anche l'italiano Federico Scavo.

La sua house potente e infuocata fa da tempo scatenare i top club italiani ed internazionali. Toscano, Federico Scavo si è guadagnato rispetto e notorietà a livello mondiali. Ogni weekend gira il mondo facendo ballare top club in Russia, in Florida, a Dubai. Il suo personale sound mescola sonorità innovative funky house ed electro. Nel 2002, la traccia cover “Another Brick in the wall”, con lo pseudonimo Pink Coffee, lo consacra nell'universo clubbing. Da lì a breve, come solista, metterà a segno un colpo dopo l'altro: dall'arcinota “Strump” a “Funky Nassau”, da “Balada” a “Live your Life” a “Parole Parole” è davvero raro che sbagli un colpo… I suoi radioshow, spesso disponibili anche su Spotify, vengono ascoltati da migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, perché la musica di Scavo mette energia a tutti.

Dopo il successo del 2017, dal 28 aprile all'1 maggio 2018 torna Sunbreak Malta - Club MTV. E’ lo Spring Break più pazzo d'Europa, ovvero una vacanza di primavera già attesa e sognata da migliaia di ragazze e ragazzi di tutta Europa, soprattutto italiani, francesi e belga. Chi durante l'inverno è alle prese con appelli, esami e libri può infatti già sognare un weekend infinito, tutto da vivere con gli amici e col sorriso sulle labbra.

Sunbreak Malta - Club MTV sono 4 giorni e 3 notti, da passare su un'isola situata nel cuore del Mediterraneo, a Sud della Sicilia, ovvero un luogo perfetto per stare in spiaggia in costume anche a fine aprile. Scegliere il colore perfetto per le infradito e ricordarsi della crema solare saranno gli unici problemi per chi ha studiato per un lungo, lunghissimo inverno. Sunbreak Malta - Club MTV propone voli da Milano, Roma e Palermo e diversi tipi di soluzioni. Non manca un pacchetto All Inclusive per lasciare a casa tutti i pensieri.

Sunbreak Malta - Club MTV 2018 è una vacanza perfetta per ricaricare le batterie, su un'isola conosciuta per la sua nightlife, la sua cultura, e una natura sempre protagonista. Chi partecipa all'evento si gode eventi serali con i migliori dj internazionali (il line up completo sarà comunicato nelle prossime settimane, è già stata annunciata la presenza dei francesi Ofenbach, vere star in ambito dance e deep house), beach party al tramonto, boat party scatenati, un beach club riservato a tutti i Sunbreaker. Tra le location coinvolte l'Uno Village, Café del Mar e Gianpula Village, mentre i Sunbreaker possono scegliere tra il Beach Garden Hotel ed il St. George’s Park. Chi indossa il braccialetto Sunbreak ha poi diritto a sconti ed agevolazioni di ogni tipo in tutta l'isola (bar, ristoranti, noleggi, escursioni extra).

Facebook.com/sunbreakmalta

Instagram.com/sunbreakmalta

www.sunbreakmalta.com