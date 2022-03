Giovedì positivo nelle coppe europee per Atalanta e Roma, entrambe vittoriose.

I bergamaschi, impegnati nell'andata degli ottavi di Europa League, hanno sconfitto per 3-2 il Bayern Leverkusen, con Malinovskyi e Muriel, quest'ultimo autore di una doppietta, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale dei tedeschi ottenuto grazie alla rete di Charles Aránguiz.

Nel finale il Leverkusen ha infine accorciato le distanze con la rete di Diaby, lasciando aperta la questione qualificazione in vista del ritorno in programma tra una settimana in Germania.

Vittoria in trasferta, invece, per la Roma che si è imposta per 1-0, nell’andata degli ottavi della Conference League, grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Sérgio Oliveira, che nella ripresa si fa però espellere per doppia ammonizione.

La partita, va detto, non è stata affatto facile per la Roma, andata in vantaggio nel recupero dei primi 45 minuti, dopo aver rischiato più volte di soccombere travolta dalle azioni degli olandesi che, per fortuna di Mourinho e dei suoi giocatori, hanno mancato di precisione in fase realizzativa. Il gol ha poi cambiato l'andamento della partita, il cui esito è di nuovo divenuto incerto quando i giallorossi sono rimasti in undici.

Anche in questo caso, bisognerà attendere la prossima settimana per avere la sicurezza del passaggio del turno da parte della Roma.







Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1502257329890279428