Nella conferenza stampa per la presentazione della prossima sfida che vedrà impegnata la Juventus contro il Benevento, il tecnico Andrea Pirlo ha commentato così il momento attuale e il futuro di CR7:"Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto, felici che possa continuare con noi: ha fatto un sacco di gol ed è indiscutibile, al momento pensiamo solo a finire alla grande questa stagione perché siamo nel pieno dell'anno".

Pirlo ha poi definito fortunata l'Inter che potrà evitare di affrontare il Sassuolo e di mandare in nazionale i suoi giocatori dopo alcuni casi di contagio che hanno interessato il gruppo squadra:

"Siamo stati informati come tutti gli altri, abbiamo accettato come lo abbiamo accettato sempre. Come abbiamo giocato noi anche altre squadre hanno giocato con dei malati, in questo caso è però intervenuta l'Asl. Diciamo che l'Inter è stata fortunata visto che potrà recuperare i malati durante la sosta senza nemmeno mandarli in Nazionale".