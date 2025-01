Grazie a un approccio integrato e innovativo che unisce investimenti in ricerca e sviluppo a una presenza internazionale di rilievo, il Gruppo BV TECH si conferma tra i principali attori del settore ICT e Cybersecurity. Fondata nel 2005 dall’Ing. Raffaele Boccardo, l’azienda ha fatto della missione “Securing the Future” il cuore della sua strategia, lavorando per un futuro tecnologico sicuro e connesso.



La crescita costante e strategica di BV TECH

Con 1.300 collaboratori e collaboratrici distribuiti presso le 20 sedi in Italia (tra cui Milano, Roma e Genova) e all’estero in Germania, Svizzera, Portogallo, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito, BV TECH si distingue per la capacità di affrontare le sfide globali della trasformazione digitale. Nel 2024, il Gruppo ha consolidato ricavi pari a 182 milioni di euro, con un Ebitda del 22,1%, a conferma di una solidità finanziaria che riflette la qualità della sua offerta e la fiducia dei clienti. Un importante traguardo è stato raggiunto attraverso l’acquisizione del Gruppo Arturai, leader nella Cybersecurity. L’operazione ha ampliato l’offerta di BV TECH in ambiti strategici come Cloud Security e Web Performance, rafforzando ulteriormente la sua posizione sul mercato internazionale.



BV TECH: elevati standard tecnologici per affrontare le sfide del futuro

Le principali aree di competenza del Gruppo comprendono Cybersecurity, Cloud & Infrastructure, Software e Data Science. Grazie a sistemi ICT avanzati e sicuri, BV TECH si pone come partner di riferimento per aziende e istituzioni, offrendo soluzioni all’avanguardia capaci di proteggere le informazioni e supportare la crescita digitale. Un elemento distintivo dell’azienda è l’investimento annuo del 10% dei ricavi in ricerca e sviluppo, una scelta che riflette l’impegno aziendale nel mantenere elevati standard tecnologici. Una strategia che consente al Gruppo di sviluppare collaborazioni strategiche pubblico-privato e di contribuire alla sicurezza tecnologica del Paese, affrontando con efficacia le nuove sfide digitali. BV TECH incarna l’eccellenza italiana nel settore ICT, combinando tecnologia avanzata e ricerca continua per rispondere alle esigenze di un mondo sempre più connesso. Con una visione lungimirante e un team altamente qualificato, l’azienda promuove l’innovazione, creando al contempo un impatto concreto sul futuro digitale del nostro Paese.