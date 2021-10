La Consulta Giovanile di Aliminusa ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo e il suo presidente. A guidare l’organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta in materia di tematiche giovanili sarà Giuseppe Graziano, eletto Presidente, e Rosangela Spera, Salvatore Minneci, Ilenia Barbagiovanni, Francesco Zanghì, Vanessa Grisanti, Giuseppe Ortolano e Marco Tedesco.

L’assemblea, composta da 73 cittadini di età compresa tra i 15 e i 35 anni, non ha avuto dubbi sulla scelta affidando a questo gruppo l’onere di essere di impulso nei confronti dell’intera Consulta Giovanile e dell’amministrazione comunale.

“L’istituzione di questo organismo – afferma il sindaco Michele Panzarella – deve essere una opportunità per i nostri giovani e per noi amministratori. È nostra intenzione, infatti, confrontarci con loro anche sulle scelte strategiche politico-amministrative che possono contribuire allo sviluppo della nostra comunità. La Consulta Giovanile dovrà essere un’agorà dove incontrarsi per dibattere, discutere costruttivamente e confrontarsi su vari temi, quali la valorizzazione del nostro territorio e delle nostre tradizioni, il rispetto per l’ambiente, il valore dello sport e delle attività ricreative che il paese offre e le principali questioni sociali al fine di proporre anche delle soluzioni. Un cammino – conclude Panzarella - che inizia oggi e che darà buoni frutti certi come siamo che il futuro del nostro paese sono loro.”