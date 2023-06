Il weekend di MOLO - Brescia si fa decisamente caldo e inizia già di giovedì con Frio. Succede anche l'8 giugno '23. Frio è forse l'appuntamento più hot (gli opposti, si sa, si attraggono) dell'intera stagione della disco gestita da chi ha portato al successo anche River a Soncino (CR) e prima di tutto Circus beatclub da oltre vent'anni. Stile, bella musica, sorrisi. E il gioco del giovedì sera è fatto, dalle 22 e 30 alle 2 e 30, così non si fa troppo tardi e il venerdì si può continuare a studiare & lavorare.



Si continua venerdì 9 giugno con Friday Format. E' la volta di Vida Loca. La notte si accende da tempo in tutto Mediterraneo grazie agli eccezionali dj di Vida Loca (ad esempio Giulia Alberti e Tommy Luciani), al corpo di ballo di altissimo livello e a un mix di emozioni che danzano al ritmo del pop, delle hit e dei suoni latini che stanno facendo ballare il mondo in questo momento. Tutto questo è Vida Loca. Mentre chi balla si scatena sul dancefloor, sul palco del Molo prendono vita spettacoli di altissima qualità. Vida Loca, in poche parole, è un musical imperdibile che ti fa ballare senza sosta. Questa festa, che si tiene in tutta Italia, si accende ogni venerdì al Matis di Bologna nelle serate invernali, mentre il sabato gli artisti di VL si spostano al Peter Pan di Riccione (RN) per continuare a scatenare i fan. Il tour Vida Loca non conosce pause, con una scatenata esibizione in ogni stagione. D'estate, tra i locali simbolo in cui Vida Loca prende vita c'è la Villa delle Rose di Riccione.



Il weekend di Molo - Brescia si completa con il party di sabato 10 giugno 2023. E' Summer is Magic con Dr.Space, Luca Mede, Simo Loda in console.



MOLO - Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.



L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.



