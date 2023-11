Se sei alla ricerca di un tablet Android potente e all'avanguardia, il Lville Android 13 Tablet potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno.

In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questo dispositivo da 10 pollici e ti forniremo tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informatissima.



Tecnologia Android 13 - Versione 2023

Il Lville Android 13 Tablet è alimentato dalla versione più recente di Android, Android 13. Questa edizione introduce il linguaggio di progettazione MaterialYou, offrendo un'interfaccia utente intuitiva e altamente personalizzabile.

Caratterizzato da una tavolozza dei colori basata su sfondi e animazioni avanzate, Android 13 migliora notevolmente l'esperienza visiva.

Inoltre, Android 13 mette in primo piano la privacy e la sicurezza, con autorizzazioni avanzate per le app e un controllo completo per gli utenti.



Prestazioni di Alto Livello

Il tablet è equipaggiato con un potente processore Octa-Core, garantendo una fluida esecuzione delle applicazioni e la possibilità di multitasking senza sforzo.

Il display LCD IPS da 10 pollici offre una straordinaria risoluzione di 1280x800 pixel per immagini nitide e dettagliate. La cornice ultra sottile crea un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva.



Connettività Avanzata

Il tablet supporta la tecnologia Wi-Fi di sesta generazione (Wi-Fi 5.0) per una connessione internet stabile e veloce.

La connettività Bluetooth 5.0 garantisce la compatibilità con tutti i tuoi dispositivi preferiti.

Inoltre, il tablet offre funzionalità come il controllo genitori e la gestione della salute digitale, promuovendo un utilizzo responsabile.



Ampia Memoria e Batteria Potente

Dotato di 8GB di RAM e uno spazio di archiviazione integrato di 128GB, il tablet offre spazio abbondante per applicazioni, file e contenuti multimediali.

Supporta anche schede microSD fino a 1TB per ulteriori opzioni di archiviazione.

La batteria da 5000mAh assicura un utilizzo senza interruzioni, che tu stia guardando video, navigando sul web o ascoltando musica.



Garanzia e Regali Ideali

Il Lville Android 13 Tablet è coperto da una garanzia di un anno, garantendo la tua tranquillità in caso di problemi con il prodotto.

È inoltre una scelta ideale per regali in occasioni speciali come Natale, San Valentino e compleanni.

In conclusione, il Lville Android 13 Tablet offre prestazioni eccezionali, un sistema operativo all'avanguardia e un prezzo conveniente.



Approfitta dell'offerta a soli 109,99€ e scopri tutte le opportunità che questo tablet Android di alta qualità può offrirti.